Россия начала подготовку к возможному отключению от SWIFT

Россия начала работать над тем, чтобы свести к минимуму возможные риски в случае отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Москва рассматривает сценарий отключения страны от SWIFT как гипотетический, но не исключает его. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в интервью RT.

"Ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам", — сообщила она.

В качестве примера альтернативы представитель МИД России привела Систему передачи финансовых сообщений Центробанка.

По словам Захаровой, власти обсуждают ее соединение с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

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