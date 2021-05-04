Россия начала подготовку к возможному отключению от SWIFT
Россия начала работать над тем, чтобы свести к минимуму возможные риски в случае отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Москва рассматривает сценарий отключения страны от SWIFT как гипотетический, но не исключает его. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в интервью RT.
"Ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам", — сообщила она.
В качестве примера альтернативы представитель МИД России привела Систему передачи финансовых сообщений Центробанка.
По словам Захаровой, власти обсуждают ее соединение с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал планом "Б" по Донбассу отключение России от международных платежных систем.
Позже в Госдуме РФ ответили на предложение Кравчука отключить Россию от SWIFT.