Россия может обойти ограничения в Европе для 'Северного потока-2', – аналитик

Конгломерат компаний Европейского Союза может стать владельцем российского газопровода "Северный поток-2". Тогда России удастся обойти санкционные ограничения из-за проекта в Европе.

Ведь в таком случае все будет в соответствии с газовой директивой ЕС. Об этом заявил аналитик Даниэль Чижевский, передает Radio Poland.

Он подчеркнул, что в настоящее время остается мало вариантов для того, чтобы задержать реализацию Nord Stream II. Поскольку газопровод готов, там уже происходят прокачки газа.

Сертификация проекта касаться меньшей части трубопровода – той, которая проходит по немецким водам. Тогда как остальные, уточнил он, расположены в российских и международных водах, где евросоюзные регуляции уже не имеют своей силы.

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А поскольку проекте, кроме российского "Газпрома", задействованы некоторые европейские компании, не исключено, что владельцем "Северного потока-2" может стать конгломерат евросоюзных компаний-участников. В частности, по мнению аналитика, "некоторое поле для маневра" может дать финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

"И тогда все будет в соответствии с газовой директивой Евросоюза. Но, наверное, это будет уже крайний вариант, ведь "Газпром" еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в г. Карлсруэ согласиться вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции законодательства ЕС", – объяснил Чижевский.

Он напомнил, что ФРГ вела "очень жесткую политику, чтобы завершить этот российский проект". Поэтому его противникам уже "вряд ли удастся помешать открытию газопровода".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили судебным разбирательством оператору Nord Stream 2 AG. К такому шагу Федеральное сетевое ведомство ФРГ пообещало прибегнуть, если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.