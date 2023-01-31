Российского букмекера 1xBet признали банкротом: не выплачивал игрокам выигрыши

Суд Нидерландов признал банкротом российского букмекера 1xBet, пытавшегося выйти на украинский рынок. Причина – невыплаты выигрышей игрокам.

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Об этом сообщает Curaçao Chronicle. Отмечается:

российский букмекер не выплатил как минимум 18 обманутым игрокам их выигрыши на сумму около 1 млн евро;

претензии на более 1 млн евро к 1xBet выдвинули и налоговые органы.

"Большинство игроков были обмануты, им не платили. .… Для объявления банкротства, по мнению Верховного суда Нидерландов [страны, в которой российский букмекер получил свою игорную лицензию Кюрасао], достаточно, чтобы должник не оплатил одно подлежащее оплате требование. Тот факт, что он выборочно выплачивает другие долги или по-прежнему имеет достаточно денежных средств, не препятствует объявлению о банкротстве", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: лицензия Curacao, которой владеет 1xBet, уже сейчас является незаконной и нерегулируемой. Что в будущем, вероятно, приведет к ее потере. А следовательно, 1xBet станет нелегальным букмекером.

В то же время напоминается: заочно 1xBet был признан банкротом судом первой инстанции Нидерландов еще в 2021 году. Однако россияне подали апелляцию на данное решение.

В итоге дело дошло до Верховного суда Нидерландов в Гааге, который подтвердил решение первой инстанции о банкротстве онлайн-компании по ставкам на спорт без изменений.

Ранее же президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe. Она зарегистрирована в Латвии и принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко, а также связана с российским букмекером 1xBet.

Действовать ограничения против Royal Pay Europe будут в течение пяти лет. Они предусматривают:

блокирование активов;

запрет на вывод капиталов за пределы Украины;

приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств;

запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;

ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 1хBet запретили работать в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишила лицензий ООО "Твоя беттинговая компания", работавшее под брендом 1хBet.

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