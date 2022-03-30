Российский олигарх Дерипаска проиграл апелляцию о снятии санкций США

Апелляционный суд США отклонил ходатайство российского олигарха Олега Дерипаски об отмене санкций. Речь идет об ограничительных мерах, введенных в 2018 году.

Об этом сообщает Reuters. Таким образом осталось в силе прошлогоднее решение окружного суда.

"Суд решил подтвердить постановление окружного суда", – приводит выдержку из документа "Голос Америки".

Суд пришел к выводу, что олигарх не оспаривает президентские указы, на основании которых были введены санкции, а лишь приводит аргументы, что "санкции против него были незаконными".

Однако ни одно из указанных утверждений не является обоснованным.

Видео дня

Отметим, что Дерипаска и ряд других российских олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, попали под санкции Запада. Кроме того, только за первый день войны России против Украины миллиардеры потеряли 39 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дерипаска высказал предположение, что война в Украине будет затяжной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!