Российский олигарх Абрамович может сорвать продажу "Челси": хочет получить деньги

Продажа одного из ведущих футбольных клубов Англии "Челси" может сорваться. Причина – его владелец, российский олигарх Роман Абрамович, вопреки своему обещанию, потребовал вернуть ему 1,5 млрд фунтов (около 1,9 млрд долларов), который были оформлены в качестве займа для клуба через материнскую компанию Fordstam Limited.

Об этом сообщает Sky Sport. Отмечается: под продажу ФК "Челси" правительством Великобритании выдана специальная лицензия, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года. Если же к тому времени продажа клуба не завершится, то возможен вариант с прекращением деятельности клуба.

При этом подчеркивается: и "Челси", и сам Абрамович отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

В вою очередь, британское правительство, подчеркивается, знает о требовании Абрамовича. Однако, несмотря на это, оно не намерено отступать от своей позиции: российский олигарх не должен получить никаких денег в результате продажи клуба.

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Напомним, что бывший губернатор Чукотского автономного округа купил "Челси" в июне 2003-го, взяв на себя обязательство погасить долги в 80 млн фунтов. Также он заплатил 59,3 млн фунтов за контрольный пакет акций компании "Челси Виллидж", которая владела командой. Общая сумма сделки составила порядка 140 млн фунтов стерлингов и стала рекордной в футбольной истории Великобритании.

Ранее же Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских граждан, оценив их в 620 млн долларов. Однако на самом деле, стоимость этого имущества приближается к 1 миллиарду долларов. А среди его собственников – 8 олигархов. В частности, Роман Абрамович. Его замороженная недвижимость оценивается в 340 млн. долларов:

имение Château de la Croë на французской Ривьере, площадью в почти 3 тыс. км. м за 250 млн долларов. Оно имеет 12 комнат и ванную в форме лебедя. Ранее имение принадлежало британскому королю Эдуарду VIII;

имение Gouverneur на территории Сен-Бартельми, площадью в 28,33 га за 90 млн долларов. На нем расположены бунгало, несколько теннисных кортов и бассейны.

"Абрамовичу может принадлежать и другая местная недвижимость. К примеру, имение Le Lurin тоже заморозили французские власти. А местный источник сообщил, что он владеет еще одним домом возле портового города Густавия, недалеко от Gouverneur. По информации того же источника, похоже, что это имение бросили в разгар его ремонта", – рассказали аналитики Forbes.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Абрамович вынужден одалживать деньги у друзей из-за влияния санкций. Активы Абрамовича на 14,3 млрд долларов оказались замороженными, миллиардер не может воспользоваться этими средствами. При этом олигарх впервые за шесть лет не попал в список богатейших в мире владельцев спортивных клубов.