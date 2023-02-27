Российские захватчики разворовывают завод "Чумак" на Херсонщине: не смогли запустить работу

Российские захватчики на временно оккупированной части Херсонской области демонтируют завод по производству пищевых продуктов "Чумак". До этого они пытались запустить его работу, однако без надлежащего программного обеспечения сделать это не удалось.

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Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает "Еспресо". Он отметил: не только "Чумак", но и все, что захватчики не могут запустить, попросту разворовывается.

"Оккупанты продолжают демонтировать оборудование завода "Чумак". Они пытались его запустить и передали его непонятной компании из Крыма. Эта компания пыталась запустить завод, но без программного обеспечения им это не удалось", – говорится в сообщении.

При этом Хлань подчеркнул, что россияне "национализируют" аграрные предприятия региона. После "перераспределяют их среди тех, кто перерегистрировался по российскому законодательству".

Ранее российские оккупанты уничтожили производство на крупнейшей в Европе птицефабрике "Чернобаевская" в Херсонской области. Убытки оцениваются в 330 млн долларов.

Как сообщили в агрохолдинге "Авангард", из-за действий российских захватчиков на фабрике от жажды и голода умерли 4,4 млн кур, что квалифицируется правоохранительными органами как экоцид.

"После оккупации фабрика была ограблена российскими оккупантами. Вывезено все ценное, все, что не могли вывезти – повредили или уничтожили. Общие финансовые потери агрохолдинга в результате российской агрессии на текущий момент оцениваются примерно в 12 млрд грн, или 330 млн долларов", – говориться в сообщении.

При этом отмечается: фактическое уничтожение фабрики привело к нехватке куриных яиц в Украине. Ведь "предложение на рынке существенно уменьшилось, а цены выросли".

Как сообщал OBOZREVATEL, уничтожила огромную птицефабрику Россия и в Донецкой области. Она была одной из самых мощных в регионе, ежедневно давая до полумиллиона яиц. Из-за российских ударов там погибли 800 тыс. голов взрослой и молодой птицы.

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