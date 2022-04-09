Российские олигархи из-за санкций просят деньги у друзей и не могут содержать штат персонала

Российский олигарх Роман Абрамович из-за санкций не может содержать свой персонал. Целый штат сотрудников. содержание особняков, самолетов и яхт обходится ему в 742 тыс. долларов в неделю. Так как доступ к его активам ограничен, ему пришлось просить долги у своих богатых друзей.

Об этом пишет издание Daily Mail. Также в затруднительной ситуации оказался и знакомый Абрамовича, российский банкир Петр Авен. Накануне введения санкций его жена снимала из банкоматов в Лондоне всю наличку, которая в них была. Но собранных денег с их образом жизни хватит ненадолго.

Авен жалуется, что не умеет водить и не уверен, что сможет нанять водителя. Журналисты вспоминают, что до войны Абрамович был настолько богат, что давал задачи своему персоналу через всю Европу на частном самолете доставлять любимые блюда из любимого ресторана.

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"Поскольку его активы были заморожены как Великобританией, так и ЕС из-за его связей с Кремлем, 55-летний Абрамович оказался отрезанным от большей части своего состояния в 6,4 млрд фунтов стерлингов (по сравнению с 11,1 млрд фунтов стерлингов в начале войны)", – пишет издание.

Абрамович обратился к ряду богатых людей в США, от голливудского продюсера Бретта Ратнера до членов плутократической семьи Ротшильдов, с просьбой дать по 1 млн долларов за человека, чтобы позволить ему оплачивать свой еженедельный счет за персонал в размере 750 тыс. долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, один из богатейших россиян Владимир Лисин заявил, что жаловаться на санкции в условиях, когда в Украине бомбят города и гибнут люди, "стыдно". Также он предупредил о том, что российская экономика разрушается, а решения российской власти только усугубляют ситуацию.