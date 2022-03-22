Российские оккупанты уничтожили склад фармзавода 'Фармак' на Киевщине

Фармацевтическая компания Фармак из-за обстрелов российских войск потеряла склад, где хранились лекарства и сырье для их изготовления. Эти потери производитель оценил в 1,5 миллиарда гривень.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал член наблюдательного совета компании Петр Чернышов. По его словам, пожар возник, вероятнее всего, в результате танковой битвы.

"Склад Фармака находился под Макаровым. И наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 млрд гривень потерь. Мы работаем над полноценным возобновлением производства. Это сложно – ведь на складе было все сырье и первичная упаковка", – написал Чернышов.

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В пресс-службе Фармака заявили, что компания поддерживает Украину и с 24 февраля прекратила отгружать лекарственные средства в Россию и Беларусь.

"Более того, 24 февраля на затаможивании на РБ в Чернигове стояла фура с нашими лекарствами, на сумму почти 200 тысяч долларов. Мы ее растаможили назад и передали на нужды города Чернигов", – сообщил производитель.

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