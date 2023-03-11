Российская компания предложила функцию бронирования отелей без русских: в РФ ее обвинили в дискриминации

В России популярный сервис бронированные авиабилетов и отелей Aviasales ввел функцию выбора отелей с минимальным количеством русскоязычных. В ответ депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обвинил компанию в дискриминацию русских.

Видео дня

Как пишет Лента.ру, в пресс-службе сервиса отметили, что фильтр не имеет никакого отношения к дискриминации по национальному признаку. Он действительно показывает количество в гостинице постояльцев, говорящих на определённом языке. Однако аналогичные фильтры работают и в других странах, они настроены под язык пользователя.

"Людям комфортнее отдыхать в своей языковой среде. Это давно известный факт в индустрии туризма", – заявили представители пресс-службы Aviasales. Депутат Милонов заявил, что это нарушение Конституции РФ и такого быть не должно.

"Ситуация: вы приехали в Турцию и знаете английский на уровне "хау ду ю ду". Конечно же, будет приятнее оказаться рядом с теми, кто говорит на том же языке, что и вы", – объяснил появление фильтра сотрудник Aviasales. Однако на самом деле русскоязычные пользователи сервиса могут выбрать отель, в котором вовсе не будет русскоязычных.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Канады собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Также Канада ввела новые санкции против Ирана за поставку России "Шахедов" для ударов по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!