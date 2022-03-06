США вместе с ЕС разрабатывают варианты нефтяного эмбарго для России. Обсуждения в первую очередь касаются того, хватит ли на рынке нефти, если ее перестать покупать у государства-агрессора.

Об этом в эфире CNN рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен. "Касательно нефти, российской нефти, я вчера разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета именно по этому поводу, и сейчас мы говорим с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно посмотреть на перспективу запрета импорта российской нефти, убедившись, что на мировых рынках, по-прежнему есть соответствующие поставки нефти", – сказал он.

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Таким образом Россия может повторить путь Ирана, потерять десятки миллиардов долларов экспортной выручки от черного золота. РФ может потерять около 60 млрд долларов экспортной выручки.

О намерении ввести эмбарго Байден заявил во время своего обращения, которое транслировалось VOA. Таким образом, Россия шаг за шагом повторяет судьбу Ирана: из ее территории уходят крупнейшие компании, санкции обрезают ее от западных рынков. Нефтяное эмбарго РФ против Ирана привели за несколько лет к падению уровню добычи с 4 млн до 2 млн баррелей в сутки.

"Америка возглавляет эти усилия. Мы высвобождаем из резервов во всем мире 60 млрд баррелей нефти, в том числе США – 30 млрд. Это поможет сдержать цены на горючее в мире и внутри США", – сказал президент США.