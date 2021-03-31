РФ выиграла суд против украинского Ощадбанка: выплата $1 млрд оказалась под угрозой

Парижский апелляционный суд 30 марта отклонил решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против РФ о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова, в размере $1,3 млрд.

В "Ощадбанке" считают такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских государствах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ощадбанк" планирует обжаловать это решение. "При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношения со средствами защиты, который предлагает арбитраж", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и объема полномочий апелляционного суда. "Ощадбанк" остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным судом. Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года о возмещении Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, на пользу "Ощадбанка" останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием Российской Федерации", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Украине депутаты от партии " Слуга народа " предложили ограничить сумму комиссии, которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS-терминалами. Однако финучреждения заявили, что украинцы не выиграют от новых ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северный апелляционный хозсуд открыл производства по апелляционным жалобам Кабинета министров и ПриватБанка на решение Хозсуда Киева, которым было удовлетворено заявление "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка" и запрещалось до вступления решения по данному делу в законную силу "совершать любые действия с избрания и назначения главы правления".