Транспортировку газа из России в Германию по газопроводу "Ямал – Европа" возобновили сегодня, 4 ноября, спустя почти неделю после ее приостановки. Цена газа в еврорегионе практически сразу же упала ниже $900 за 1 тыс. куб. м. В то же время в "Газпроме" уверяют, что их действия на стоимость никак не влияют и их вины в случившемся энергокризисе нет.

"Ямал – Европа" – газопровод, введенный в действие с целью обхода Украины, он проходит по территории РФ, Беларуси, Польши и Германии. Поставки газа по нему прекратилась 30 октября, но сегодня были возобновлены, свидетельствуют данные GASCADE.

Газ в Европе сразу же упал в цене. Сейчас стоимость 1 тыс. куб. м. составляет $897, или 73,79 евро за мВт-ч, следует из данных биржи ICE.

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Представители российского концерна, несмотря на все объективные факты, свою вину не признают. "Странно слышать обвинения, что действия "Газпрома" привели к росту цен на газ в Европе", – цитирует генерального директора "Газпром экспорта" Елену Бурмистрову "ТАСС".

По ее словам, в компании не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ в регионе. "Последние ведут к деградации спроса в Европе, что противоречит нашим интересам как производителя и поставщика. Мы хотим видеть сбалансированный и предсказуемый рынок, где мы и наши клиенты можем успешно развивать наш бизнес", – добавила она.

Хотя о влиянии, шантаже и манипуляциях со стороны "Газпрома" говорят уже не только в США, Украине и Польше. В Еврокомиссии утверждают, что виновником ситуации является именно концерн из РФ. Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях.

Еще в среду, 3 ноября, цена газа в Европе резко выросла из-за того, что российский концерн "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на первый квартал 2022-го. В ходе торгов она взлетела выше $955 за 1 тысячу куб. м.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что на трубопроводе болгарской газовой сети Bulgartransgaz произошла авария. Из-за нее пришлось приостановить транспортировку газа в Румынию, Сербию и Венгрию.