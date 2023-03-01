Санкции лишат Россию рекордной прибыли уже в 2023-м: какими будут убытки от нефтяных ограничений

Нефтегазовые доходы России упадут с рекордных $350 млрд до $170 млрд в годовом разрезе. При этом, если ограничения цен на нефть из РФ будут снижены с $60 за баррель до $30, то это нанесет ущерб агрессору еще на $50 млрд.

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Об этом рассказала в комментарии OBOZREVATEL Юлия Павицкая, аналитик Киевской школы экономики. "Мы активно продвигаем и говорим, что эти ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты должны быть значительно уменьшены. Это позволит нанести России дополнительные потери еще в $50 млрд. Я говорю о том, что ограничение именно по нефти должно быть где-то в $30 за баррель. У нее достаточно низкая себестоимость и такой уровень будет оптимальным, потому что им все равно будет выгодно добывать и продавать", – сказала эксперт.

При этом важно ввести ограничения именно на таком уровне, чтобы РФ в дальнейшем хотела добывать "черное золото". Павицкая отмечает: если страна-агрессор значительно сократит добычу, то это может "сыграть плохую шутку, поскольку это открытый рынок и если появится значительный дефицит, а страны ОПЕК не захотят его закрывать, вырастут котировки на нефть и это может дать обратный эффект".

По словам специалиста, очень важно сейчас усиливать механизм имплементации как эмбарго на нефть и нефтепродукты, так и ценовых ограничений, а также закрывать пути России обходить санкции на энергетическом рынке. Сейчас РФ в процессе создания "серого" танкерного флота, поскольку у нее нет достаточно танкеров и возможности много хранить нефти внутри страны.

"Поэтому им нужно ее (нефть. – Ред.) или меньше добывать, или меньше экспортировать. И, собственно, мы видели, что они скупали старые танкеры, чтобы использовать самостоятельно и уменьшить свою зависимость от перевозчиков, в частности, из стран санкционной коалиции. Также есть проблематика, что Россия может переливать или смешивать нефть в открытых водах. Из последних примеров это была Греция", – отметила Павицкая.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что результат эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля наступит всего через несколько месяцев. Россия потеряет львиную долю рынка, однако она все еще сможет продавать нефтепродукты мелким игрокам.

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