Резиновые перчатки вместо презервативов: пандемия уничтожает индустрию контрацептивов

Глобальные карантинные ограничения, вызванные пандемией COVID-19 привели к проблемам в индустрии производства презервативов. Падение спроса на изделия вынуждает их производителей проводить переориентацию своих мощностей на фабрикацию других продуктов – в частности, резиновых перчаток.

"За последние два года использование нашей продукции сократилось на 40%", – говорят в одном из крупнейших мировых производителей презервативов, малазийской компании Karex, сообщает издание la Reppublica. Там отмечают: мировой рынок презервативов переживал не лучшие времена даже до пандемии, а после ее начале индустрия оказалась на грани кризиса.

Так, в 2017 и 2018 годах падение продаж составило 2,4% и 3,7% соответственно. А в 2020-м, после небольшого их роста, они обрушились на 4,4%.

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"За замедлением роста продаж презервативов стоит множество факторов. От т.н. "задержки полового созревания" новых поколений до альтернативных методов контрацепции и социальных сетей, которые отвлекают молодых людей", – говорят эксперты.

Люди стали меньше ходить по публичным домам

Однако больше всего производители контрацептивов сетуют на пандемию COVID-19. По словам экспертов, закрытие разного рода публичных домов и заведений, ориентированных на предоставление сексуальных услуг, привело к снижению спроса на презервативы.

"Индустрия платного секса, утратила свое значение. А она является мощным рыночным фактором", – отметили аналитики.

Сексом занимаются все меньше

Вопреки ожиданиям, люди не стали покупать больше презервативов из-за постоянного пребывания дома со своими партнерами. Наоборот, из-за карантина люди стали заниматься сексом реже.

"Беспрецедентная психологическая нагрузка особенно отразилась на женщинах, взявших на себя основную часть дополнительных семейных тягот. Согласно исследованиям, их сексуальное желание снизилось более, чем в 2 раза", – отмечают аналитики.

Также подчеркивается: секс скатился на дно постпандемических приоритетов. В частности, в Италии:

64% людей в качестве своих жизненных приоритетов определили заботу о себе;

63% – установление жизненного баланса;

только 24% – поиск партнера.

"Представляя "нормальное" будущее, только 6% говорят, что хотят "найти и подарить любовь". Поэтому неслучайно продажи презервативов в итальянской крупной розничной торговле в 2021 году были на 10% ниже допандемических", – отмечают аналитики.

Резиновые перчатки вместо презервативов

Сложившаяся ситуация вынуждает производителей контрацептивов искать новые способы заработка. В частности, они начинают переоборудывать свои мощности под производство других изделий.

"К примеру, Karex начинает производство резиновых перчаток. Компания рассчитывает сыграть на стремлении людей защитить себя от попадания в организм вируса через грязные руки. Ожидается, что производить удастся 2,5 млрд перчаток в год", – рассказали аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство Украины планирует уменьшить срок действия сертификатов о вакцинации до 270 дней (до девяти месяцев). Сейчас документ о двух прививках против COVID-19 украинцы получают на 365 дней (один год).