Решили заработать на войне в Украине. Финский производитель шин продолжит бизнес в РФ

Финская компания, крупный производитель шин Nokian Tyres продолжит свой бизнес в РФ, стране-агрессоре, несмотря на войну в Украине. Ранее правление дало понять, что планирует уходить из России.

"Сегодня компания, которая имеет большой завод под Питером, провела звонок с инвесторами и сказала, что планирует продолжать бизнес в России. Более того, они подчеркнули, что благодаря тому, что Bridgestone, Continental и Michelin остановили свой бизнес, они ожидают значительного увеличения спроса", – написал в своем Facebook украинский предприниматель Дмитрий Дубилет.

То, что Nokian Tyres продолжит бизнес в России, подтвердили представители компании для Helsingin Sanomat. По оценкам руководства, уход конкурентов в сочетании с ожидаемым развитием спроса приведет к ситуации, когда спрос превысит предложение.

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"На наш взгляд, у компании было много дискуссий со своими дистрибьюторами, в том числе о репутационном ущербе, который может быть связан с продажей шин, произведенных в России, но разработанных в Финляндии и поставляемых финской компанией. Обсуждения, кажется, прошли достаточно хорошо, и никаких серьезных проблем не возникло. Отражая это, мы считаем, что количество дистрибьюторов, категорически отказывающихся от шин российского производства, маргинально", – констатировал один из аналитиков.

Напомним, французская Danone, швейцарская Nestle и британская Unilever продолжают работу в России, несмотря на войну, которую последняя развязала против Украины. Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинцы уже начали выходить к центральным офисам компаний с плакатами и призывами остановить работу компаний в стране оккупанта.

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