Решение о покупке 'Метинвестом' ДМК еще не принято – СМИ

Группа "Метинвест" еще не приняла окончательного решения относительно участия в конкурсе на покупку активов ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в связи с неопределенностью относительно возможности, сроков и условий получения разрешения Антимонопольного комитета Украины, а также из-за плачевного технического состояния активов завода.

Согласно данным источника близкого к ИСД, передает znaj.ua, учитывая текущий профицит с товарным чугуном и наличие возможностей для удовлетворения внутреннего спроса на чугун со стороны прочих участников рынка, "Метинвест" расценивает рассматриваемые обязательства АМКУ как чрезмерные. Кроме того дополнительные запросы и процедуры, связанные с рассмотрением обязательств, затягивают получения разрешения по заявке, поданной еще 2020 году.

Так, чрезмерными ограничениями "Метинвест" считает, в первую очередь, установление обязательств по реализации продукции в течение длительного срока. Это снижает инвестиционную привлекательность и без того изношенных активов ДМК, и ставят компанию в неравные условия по сравнению с другими участниками торгов.

Напомним, АМКУ 11 февраля 2021 года объявил о начале рассмотрения дела об опосредованном приобретении группой "Метинвест" ЦИК ДМК. Ранее, 28 января этого года, АМКУ предоставил разрешение на приобретение ЦИК "ДМК" крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" (Киев), которой акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" в сентябре 2020 года переуступили права требования задолженности ДМК на 8,175 млрд грн.

В начале мая Антимонопольный комитет Украины запросил мнение участников рынка, в частности - металлургических предприятий, относительно добровольных ограничений крупнейшего горно-металлургического холдинга страны – группы "Метинвест" – в случае получения им опосредованного контроля над ПАО "Днепровский металлургический комбинат".