Реакция НАБУ на закрытие прокурором дела 'Роттердам+' подрывает доверие к антикоррупционным органам, – юрист

Публичная реакция НАБУ на решение прокурора о закрытии дела "Роттердам+" ставит под угрозу институт независимости прокуратуры и подрывает доверие к антикоррупционной системе в целом.

Такое мнение высказал совладелец адвокатского объединения "Бебель, Демура и партнеры" Алексей Бебель.

"Что значит, принял решение, не посоветовавшись с детективами НАБУ?! А спрашивается какого рожна он должен с ними советоваться? Он затем и поставлен чтобы принимать самостоятельные решения", – прокомментировал юрист информацию о закрытии дела в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что в целом подобные заявления следствия рушат доверие к системе правосудия.

"Что это за пассаж о некоем прокуроре, который готов подозрения подписать и вручить, а потом в суд направить. Во-первых, он что там своими рассуждениями делиться? Так пусть в НАБУ на работу переходит, если что не так. Принимает решение старший по делу, а не тот, кто подходит детективам. А в случае оправдательного приговора возмещать ущерб будет прокуратура или он самостоятельно ответит?", – добавил юрист.

Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.