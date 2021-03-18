Разведка НАТО следит за трубоукладчиками "Северного потока-2" – СМИ

Самолеты-разведчики НАТО активно работают рядом с трубоукладчиками "Северного потока-2". Они могут перехватывать разговоры по телефонам и рациям, чтобы отслеживать работы по проекту газопровода.

Об этом сообщает EurAsia Daily. Отмечается, что примерно раз в неделю разведывательный самолет Gulfstream IV GIV-SP шведских ВВС (Военно-воздушные силы) совершает полет к Калининградской области и около часа маневрирует вдоль берега над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет используют для сбора разведданных путем SIGINT – перехват будь то телекоммуникационной связи между людьми или электронных сигналов техники. В распоряжении шведских ВВС есть два таких разведывательных самолета.

"Они выступают в качестве мобильных разведывательных центров, которые могут быстро добраться до необходимых мест наблюдения и перехватить жизненно важную электронную информацию", –говорится на сайте Минобороны Швеции. Самолет летает на расстоянии примерно 70 километров от берегов Калининградской области, а в марте у него мог появиться новый объект интереса и на более близком расстоянии.

Речь идет о трубоукладчике "Академик Черский", который ныне проходит ходовые и предэксплуатационные испытания. Разведывательный самолет пролетал у судна на расстоянии примерно 40 километров.

Навигационные карты полетов авиации НАТО публикует в Twitter польский блогер 360Radar. 16 марта Gulfstream IV GIV-SP летал у трубоукладчика "Академик Черский" не один, а по очереди со стратегическим разведывательным самолётом Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании.

Если самолеты-разведчики действительно параллельно отслеживают суда "Северного потока-2", то их может интересовать сбор информации об участниках проекта и ходе работ. В январе-феврале разведчики НАТО совершили облеты Калининградской области 47 раз.

Напомним, что правительство Германии обсуждало с США на разных уровнях вопрос о санкциях против "Северного потока-2". Немецкий Кабмин отвергает американские ограничительные меры по газопроводу.

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