Разливали на "неработающем" заводе: в Украине разоблачили масштабное производство паленого алкоголя

В Кировоградской области обнаружили завод, который якобы не работал, а на самом деле незаконно производил крупные партии алкоголя. При обысках на предприятии изъяли товары, оборудование и поддельные акцизы на 20 млн грн.

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Завод производил ликеро-водочные изделия из неучтенного спирта, сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). В целом детективы изъяли:

более 100 тыс. бутылок алкогольных изделий под разными торговыми марками;

более 25 тыс. литров жидкости с запахом спирта;

17 аппаратов для закупорки бутылок;

126 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки;

налоговую документацию и товарно-транспортные накладные.

В БЭБ установили, что по документами завод не работал. Однако на самом деле на предприятии организовали незаконное производство алкогольной продукции.

Спиртное "гнали" из неучтенного спирта. Часть продукцию снабжали поддельными акцизными марками, а часть продавали вовсе без них. Расчеты, вероятно, проводились за наличные.

Также детективы подозревают, что работу завода могли прикрывать в местной налоговой. "На налоговом посту работник ГУ ГНС в Кировоградской области отсутствовал, что может свидетельствовать о вероятном прикрытии незаконных действий со стороны ГНС", – подчеркнули в БЭБ.

Какой ущерб деятельность завода нанесла госбюджету Украины, еще предстоит установить. Для этого в ходе расследования проводятся специальные экспертизы и выясняются все детали дела. Уголовное производство отрыто сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28 – совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 204 – незаконное изготовление этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, горючего или других подакцизных товаров;

ч. 2 ст. 199 – изготовление, хранение, приобретение марок акцизного налога или голографических защитных элементов или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской и Николаевской областях прошли обыски на предприятиях, которые производили фальсификат табачных изделий. В результате были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн гривен.

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