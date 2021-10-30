Раздадут миллион гривен: "Укрпочта" придумала, как мотивировать сотрудников пойти на вакцинацию

В государственной "Укрпочте" решили мотивировать сотрудников вакцинироваться от коронавируса. Для этого компания разыграет между привитыми работниками миллион гривен.

Миллион получит не один человек. Призовой фонд разделят на выплаты в 1000, 3000, 5000 и 50 тыс. гривен, сообщила пресс-служба почтового оператора. Планируется, что призы получат около 400 человек.

На деньги могут претендовать даже те, кто пока получил лишь одну дозу вакцину. Выплата будет осуществляться по сертификату вакцинации.

По данным "Укрпочты", к концу октября в компании вакцинировалась лишь треть сотрудников. При этом в отделениях почты работают пункты вакцинации, которыми могут воспользоваться и работники компании, и другие украинцы.

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"От меня хотели получить 1 миллиард за вакцинацию, но все же нужно совесть. Поэтому я решил выделить для начала более 1 млн гривен на призы для тех сотрудников "Укрпочты", которые вакцинировались", - написал в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский. Откуда возьмут деньги, он уточнять не стал.

При этом в комментариях к посту Смелянского сотрудники разделились на два лагеря. Одни радуются возможности получить дополнительные средства, другие же не верят, что деньги на самом деле выплатят.

Одна из сотрудниц напомнила Смелянскому о слишком маленькой компенсации за перенесенный COVID-19. На ее жалобу глава компании не ответил.

Один из сотрудников "Укрпочты" в середине октября-2021 потребовал от гендиректора Игоря Смелянского 1 млрд евро компенсации в случае проявления побочных эффектов или осложнений после вакцинации от COVID-19. Работник называет вакцинацию "медицинским экспериментом".

Ждать проявления "побочки" он намерен в течение года. В качестве побочных эффектов или осложнений сотрудник компании, среди прочего, определил "непрерывный пронзительный крик", а также высокую или "предельно высокую" температуру.

"Как вы думаете, зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить 1 млрд евро ущерба сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться", – заявил тогда глава "Укрпочты".

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