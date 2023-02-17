"Раскулачивание", угрозы и визиты "титушек": основатель MacPaw раскрыл предысторию скандальных обысков

Основатель IT-компании MacPaw Александр Косован поделился своей версией событий, приведших к обыскам в этой фирме. По его словам, этот кейс нельзя рассматривать отдельно от общей истории с оформлением земельных участков компании и давлением, которому подрвегался бизнес в течение нескольких лет.

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Косован обнародовал данные об этом процессе на своей странице в Facebook. Он отметил, что MacPaw уже давно сталкивается с шантажом, угрозами, визитами "титушек" и клеветой.

"Как хорошо известно, путь через взятки в нашей стране обходится значительно дешевле и является менее стрессовым и затратным по внутренней энергии. Однако моя принципиальная позиция – это недопустимый путь кормить гидру, которая душит нашу страну изнутри", – написал Косован.

Он рассказал, что идея создать "городок MacPaw" (MacPaw Village) – рекреационную зону – родилась после Революции Достоинства. Однак для реализации проекта требовалась земля с выходом к р. Днепр.

"Я просмотрел очень много объектов, но к большинству из них были вопросы, или они просто не подходили для реализации проекта. Потом я увидел информацию, что на берегу Каневского водохранилища продаются участки, отвечающие всем нашим внутренним требованиям. Мы провели анализ этих участков из доступных нам источников и узнали, что они не обременены никакими запретами. Также увидели, что у соседей этого участка уже есть застройки и регистрация права собственности", – рассказал Косован.

С 2016-2017 гг. компания начала подписание договоров о купле-продаже єтих участков. Кроме того, было заключено несколько договоров субаренды. "Компания приобрела эти участки по рыночной цене без договорняков и откатов. В момент покупки никаких претензий к участкам не было. Также не было никаких расследований по их выделению", – отметил основатель MacPaw.

Он уточнил, что на момент покупки также имелись постановления следователей о закрытии двух дел по этим участкам. Причем дела были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. "Но почему-то уже после того, как мы приобрели участки, к этим же фактам решили вернуться и начали открывать уголовные дела (на данный момент таких четыре и все исключительно с претензиями к MacPaw)", - отметил Косован.

Он добавил, что считает решение инвестировать в землю в Украине своей наибольшей ошибкой. "Потому что далее мы фактически стали заложниками собственных инвестиций", – подчеркнул бизнесмен.

Участки были оформлены и зарегистрированы в Госреестре прав с целевым назначением для индивидуального садоводства и ведения подсобного сельского хозяйства. Это не запрешало строить на них садовые домики и другие сооружения такого назначения. Однако компания планировала обустроить на территории также конференц-зал и спортивные площадки, а для этого требовалось изменить целевое назачение земли.

Диалог об этом с местными властями был начат сразу после покупки участков. "Сначала местные власти без особых требований и возражений шли нам навстречу, был принят генеральный план на сессии села Цибли, в который включили наши участки с рекреационным назначением. Границы прибрежной зоны были скорректированы до 25 метров и граничили с обрубленным берегом (перепад был 5-7 м), где позже мы построили и зарегистрировали подпорную стену (берегоукрепляющее сооружение)", – отметил Косован.

Но процесс после согласования генплана оказался медленным и многоэтапным, из-за чего в MacPaw решили не терять время и начать инвестиции в проект. "Наверное, это была вторая моя самая большая ошибка... Я начал вкладывать средства в развитие проекта, пока параллельно с этим мы делали документацию", – отметил Косовец.

На этом этапе на участки провели электричество, установили там станцию по очистке воды, поставили небольшую теплостанцию и соорудили первые домики. Кроме того, компания занималась улучшением состояния прибрежной зоны в пределах Переяслав-Хмельницкого района по согласованному с властями проекту.

"Также построили 4 км асфальтированной дороги, за которой ухаживаем и обслуживаем круглый год и которой пользуются все соседи по дачному кооперативу. Мы создали рабочие места для местных жителей и платим налоги... В то время уже начали распространяться слухи о нашей активности и привлекать к нам нездоровый интерес со стороны чиновников", – рассказал Косовец.

А в 2020 году состоялись выборы местного самоуправления, в район пришел новый глава ОТГ. Он внес изменения в уже принятый генплан.

"Ловушка, в которую мы попали, стала еще глубже. Некоторое время мы пытались найти общий язык с новым головой и даже были уверены, что вот-вот примут новый генплан. Но потом ситуация резко поменялась. Подозреваю, что появилась какая-то третья сторона, которая руками нового головы начала создавать нам проблемы", – уверен основатель IT-компании.

По его словам, новое руководство ОТГ стало распускать слухи о том, что MacPaw якообы сливает отходы в Днепр, незаконно вырубает деревья, расставлят заборы и т.д. Сначала в компании не придавали этим фактам особого значения.

"Но к сожалению, как потом оказалось, это была прелюдия к более агрессивным действиям... Я присутствовал на собрании сельского совета, где еще раз публично услышал безосновательные обвинения в том, что мы сливаем отходы в реку и нас нужно за это наказать и "раскулачить"... Сельский совет, контролируемый председателем, принял решение отказать в рассмотрении нашего вопроса, хотя на словах поддержали проект и заверили, что все будет хорошо", – рассказал Косовец.

После этого компания начала ощущать "весь спектр инструментов давления на бизнес". "Титушки, чернушные СМИ, ботофермы, публичная порча репутации, уголовные дела, допросы, угрозы конфискации активов, препятствование деятельности, разные "решалы" со списком желаний, а теперь уже и обыски у меня дома и в нашей компании", – перечислил Косовец.

Бизнесмена, в частности, вызывали на допрос в Борисполь. "Прокурор в моем присутствии и в присутствии моего юриста заявил, что "в принципе ко мне, как к законному покупателю участков вопросов нет, но есть вопросы к предварительным решениям по нашим участкам, поэтому мы у вас их отберем, но к вам нет вопросов". Сказать, что я был шокирован этим заявлением – это ничего не сказать. Это заявление противоречит нашим законным конституционным правам на частную собственность", – рассказал Косован.

Кроме того, землю MacPaw в реестре "окружили" новыми участками, которые блокировали доступ к участкам компании. От фирмы по словам ее основателя, требовали выкупить дополнительную землю, иначе "ее отдадут под какую-то свиноферму и нам жизнь не будет".

"Так наши 10 га превратились в 22 га. Как оказалось потом, эти участки были выделены какой-то конкурирующей местной группировкой с Цибливским сельсоветом и, скорее всего, именно они стали триггером для большого конфликта, потому что мыкупили не у "тех", – преполагает бизнесмен.

По его словам, в июне 2021 года компания познакомилась с таким явлением, как "титушки". Также стали появляться заказные материалы в СМИ.

"Толпа заказных спортсменов-хулиганов в сопровождении оператора ворвались на наши участки и пытались совершить погромы и провокации. К счастью для нас очень быстро отреагировала местная полиция, прибывшая на место происшествия и охладившая намерения гостей... Материалы провокаций, сгенерированные гостями, разошлись по чернушным помойкам и были распространены ботофермами. Этот инцидент сам по себе уже свидетельствовал, что у наших проблем появился инвестор-заказчик", - рассказал Косовец.

В сентябре 2021 года компанию уведомили об открытии еще нескольких уголовных дел. С началом полномасштабного вторжения России в Украину ситуация временно затихла. Впрочем, после отступления российских войск от Киева, суд вынес решение об аресте земельных участков MacPaw с запретом пользования. При подаче ходатайства прокурор ссылался, что MacPaw "ограничивает свободный доступ береговой линии водоема".

Однако Косовец уверяет, что беспрепятственный доступ к водоему имеют все граждане. Забор и охрана, по его словам, расположены исключительно по периметру частной территории и не препятствуют доступу к пляжной зоне. Позже решение суда было отменено, компания вернула право пользоваться землей.

А теперь, в начале 2023 года расследуются признаки того, что выделение земельных участков было актом сговора должностных лиц. Также расследуется факт того, что эти должностные лица организовали противоправный механизм вывода из государственной собственности земельного участка лесного фонда, а также обстоятельства, что MacPaw при организации укрепления береговой линии нанесла ущерб экологии на миллионы гривен.

"Но во всех этих уголовных производствах одна цель (и возможно, заказчик) — это, по моему мнению, отжать интересный актив или подоить богатого попавшего в ловушку клиента. Недавние обыски стали кульминацией всех действий, но явно не последним планируемым шагом. Такой метод — это абсолютно чрезмерные меры по уголовному производству, тем более что мы были готовы предоставить доступ ко всем запрашиваемым документам", – считает Косовец.

Бизнесмен опроверг заявление прокуроров, что MacPaw якобы не предоставила ответ на запрос правоохранителей, что и стало основанием для обысков. По словам Косовца, никакого запроса к ним не поступало и не поступило даже после скандала.

Он уточнил, что позиция компании остается неизменной – не давать взяток и не участвовать в коррупционных схемах чиновников. Все вопросы MacPaw собирается решать в правовом поле. "Надеюсь, что кейс MacPaw станет прецедентом и приведет к положительным изменениям в стране, а произвол чиновников навсегда останется в истории", – резюмировал Косовец.

Напомним, в офис MacPaw и дом Косована пришли с обысками 15 февраля. Поводом для обыском стала покупка компанией земельных участков в 2016-2021 годах.

В Нацполиции считают, что компания направометрно увеличила береговую линию во время строительства комплекса отдыха. А в самой фирме утверждают, что чиновники хотят завладеть ее землей.

На ситуацию уже отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, ему "стыдно за то, что некоторые правоохранители забегают в офис и домой к собственнику топ-продуктовой компании" в Украине.

"Подобные подходы убивают любой инвестклимат страны. Тем более во время полномасштабной войны. Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения", – заявил Федоров.

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