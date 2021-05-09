В Раде предложили новый способ борьбы с зарплатой в конвертах: изменения коснутся "единщиков"

Народные избранники не прекращают искать способы вывода рынка труда с тени и наполнения государственной казны. На этот раз предлагают временно изменить налоговое законодательство в части увеличения лимитов для плательщиков единого налога.

Такая инициатива содержится в законопроекте № 5466, зарегистрированном в Верховной Раде 5 мая. Его авторами выступила группа народных депутатов от партии "Слуга народа".

В частности, для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения лимит объема дохода планируют увеличить на 85 размеров минимальной зарплаты за каждую штатную единицу, которой насчитывалась зарплата не менее двойного размера минимального заработка. При этом законопроект предусматривает максимальное ограничение лимитов объема доходов в год для ФЛП:

для первой группы — до 422 размеров минимальной заработной платы;

для второй группы — до 1089 размеров минимальной заработной платы;

для третьей группы — до 3300 размеров минимальной заработной платы.

Примечательно, что документом предусмотрен временной ограничитель для применения механизма увеличения годового дохода. Депутаты хотят распространить его действие лишь на 2021 год, поскольку целью законопроекта, согласно пояснительно записке, является ликвидация экономических последствий, связанных с пандемией коронавируса.

Кроме того, законопроектом предложен механизм содействия созданию новых рабочих мест ФЛП, а именно:

"единщикам" 1 группы будет разрешено иметь наемных работников в количестве до 3 лиц;

для "единщиков" 2 группы количество наемных работников должно увеличиться вдвое – с 10 до 20 лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят расширить полномочия Государственной службы по вопросам труда (Гоструда) в части усиления контроля за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Соответствующий законопроект разработали в Минэкономики.