Работу "Северного потока-2" хотят ограничить: Германия может допустить к сертификации Польшу

В Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) пока еще не решили, принимать ли заявку польской нефтегазовой компании PGNiG, которая хочет участвовать в процессе сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2". Отметим, что именно от сертификации зависит положение газопровода на рынке газа в Европе.

Ранее компания уже выступила как третья сторона в процессах Федерального сетевого агентства по "Северному потоку-2". Об этом сообщает издание Angi.

Заявка на рассмотрение была принята от PGNiG еще в июне. Это необходимо в соответствии с решением регулятора от мая 2020-го, когда немецкое агентство постановило, что трубопровод не будет освобожден от требований Газовой директивы Евросоюза.

При этом директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС газопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо же его часть, которая находится на территории союза, принадлежала третьей компании.

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Ранее польские компании PGNiG SA и PGNiG Supply&Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Результат процедуры определит, получит ли владелец трубопровода привилегированное положение на рынке газа в ЕС.

Глава правления PGNiG SA Павел Маевски заявил, что Nord Stream 2 AG не хочет соблюдать общие принципы третьего энергетического пакета, цель которого – гарантировать конкуренцию и обеспечить равные условия для всех участников рынка.

"Северный поток-2" – газопровод, который пойдет в обход стран-транзитеров (Украина, Беларусь, Польша и др.) через исключительные экономические зоны и воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Весь проект, который реализуется российским "Газпромом" и компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall, оценивается в 11 миллиардов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенатор США Боб Менендес вместе с европейскими парламентариями из Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы издали совместное заявление против соглашения между Германией и Штатами касательно завершения достройки "Северного потока-2". В их заявлении говорится, что газопровод рассматривается как геополитический проект, а также он направлен на расширение влияния РФ в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке.