Путин заявил о скором запуске "Северного потока-2": в Германии готовятся к важному шагу

Сертификация "Северного потока-2" может затянуться до 6 месяцев. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа начнутся по трубопроводу сразу же после того, как ФРГ выдаст разрешение. Заявление вызвало острую реакцию специалистов, последние называют это шантажом. Кстати, цены на газ в Европе остаются высокими.

В то же время немецкий регулятор (Федеральное сетевое агентство) заявил, что контактирует с компанией Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") и ожидает, что тот вскоре предоставит гарантии того, что проект соответствует всем требованиям. Об этом говорится в материале "Голос Америки".

Помимо этого, регулятор сейчас рассматривает заявки, поданные компаниями из Украины – "Нафтогазом" и "ОГТСУ" (Оператор ГТС Украины), для участия в процессе сертификации. "ОГТСУ" подал заявку 21 октября.

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Федеральное сетевое агентство должно принять решение касательно сертификации "Северного потока-2" до начала января. После этого вопрос передается в ЕК (Европейская Комиссия), у нее будет еще два месяца для принятия решения.

Аналитики и эксперты реагируют на заявления российского правительства и называют ситуацию шантажом на газовом рынке. Например, так считает исследователь аналитического центра CEPA Бенджамин Шмитт.

"Да, Кремль использует газ для продвижения "Северного потока-2", как и прогнозировалось. Да, пора претворить в жизнь заявление США и Германии, означающее совместные трансатлантические санкции с целью остановить газопровод", – написал Шмитт в Twitter.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) к исходной точке в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Кризис в Европе продолжается, цена газа остается высокой –$1050 за тысячу куб. м (данные ICE). Тарифы и счета в государствах растут, компании и заводы закрываются.

В Еврокомиссии утверждают, что виновником ситуации является именно "Газпром". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

Как заявил гендиректор "ОГТСУ" Сергей Макогон, сертификация угрожает национальной безопасности Украины. Сам проект не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу.

"Северный поток-2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот – вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" будут функционировать параллельно", – отметил Макогон.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Польша представила позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2" – Nord Stream-2 AG. В заявлении нефтегазовой госкомпании PGNiG SA и ее дочерней компании PGNiG Supply&Trading говорится о рисках и угрозах, которые представляет российский проект для Украины, Польши и стран ЕС.