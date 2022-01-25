Когда какой-то руководитель страны совершает какой-то необычный поступок или просто – очень долго правит своей страной, он получает какое-то прозвище. Причем, такое прозвище рождается где-то в массах, хотя иногда оно придумывается и вбивается в головы публике. Но такие случаи легко вычислить, поскольку такие прозвища не блещут разнообразием. Там, где применяют слово "великий" или какие-то синонимы, можно смело говорить об искусственном происхождении этого "титула".

Чаще всего прозвища бывают попроще: тишайший, красивый, кровавый и так далее. Но бывают и громкие, соответствующие тому, чем такие правители прославились при жизни: львиное сердце, например или – завоеватель. И вот Путин уже настолько долго правит Московией, что прозвища просто обязаны были возникнуть в нескольких вариантах. Так оно и случилось.

Весь мир знает как правильно называть Путина и это уже объективный факт. Во многих странах люди употребляют это прозвище автоматом при каждом упоминании слова Путин, как с королем Ричардом, когда сразу же произносят Львиное сердце. Поэтому если произносят Путин, сразу же добавляют х**ло. Тем не менее, у него есть собственная особенность, крайне редко встречающаяся и вполне четко описывающая его суть. Понятно, что место прозвища уже занято и теперь его уже никак не изменишь, но тем не менее, раз за разом приходит подтверждение этого гипотетического титула.

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Наверное, многие слышали об этом или сами сталкивались с тем, что домашний кот, показывая свое "фе", справляет нужду в тапки своего хозяина или в более экзотические места? Почему именно таким образом зверь выражает свое недовольство никто не знает, но факт – остается фактом и с этим ничего не поделаешь. И вот Путин, все 22 года своего правления, занимался тем, что искал эти самые тапки человечества и в них показывал свое фе. Вот и сегодня прошло сообщение даже не о том, что он делает, а что это заметили и как водится – отреагировали.

Так, можно напрячь память и вспомнить, когда лично ему пришлось впервые услышать о путинской "дедолларизации". Напомним, что это – правительственная программа РФ по уменьшению доллара в золото-валютных резервах страны и максимальный уход от расчетов в этой валюте. Путин инициировал перевод платежей государственных учреждений, организаций и крупных корпораций из доллара в евро. Представлено это было так, что Штаты ведут не дружественную политику в отношении Москвы и это – ответный шаг на такие действия.

На самом деле, в США были внесены поправки в законодательство, регулирующее сферу финансовой деятельности. Они были направлены на борьбу с терроризмом и потому была формализована юрисдикция США по всем платежам, которые проходят через американские банки. То есть, если кто-то платит долларами из Ливии во Францию, например, или из РФ в Германию, но в долларах, платеж проходит через корреспондентский счет в американском банке и в этот момент, возникает юрисдикция США, а раз так, то контролирующие органы, начиная с финмониторинга, получают доступ к информации о транзакции. Более того, на основании информации о платеже, может возникнуть уголовное преследование одной или обеих сторон транзакции.

Поэтому все путинские заначки оказались вскрытыми и ему об этом стало известно. Понятно, что когда ты воруешь десятками и сотнями миллиардов, то одно только количество бабла оставляет за собой "неизгладимый след", а криминал из платежей идет просто сплошным потоком. Понятно, что такое положение дел не могло заставить Путина и его шоблу перестать воровать, просто было решено прекратить совершать платежи в долларах.

Благо дело, в те времена у Путина сложились более, чем сладкие отношения с фрау Меркель, которая гарантировала Путину "тайну вкладов в евро", и гигантские потоки бабла пошли не через американские банки, а через немецкие, в основном – через Дойче Банк. Понятно, что американцы это изменение ситуации мгновенно зафиксировали и грянул ряд скандалов по поводу отмывочных схем в евро, проходивших через Данске Банк, в направлении все к тому же Дойче Банку, но потом все как-то стихло, поскольку нажим Штатов на эту тему существенно ослаб. Трудно сказать, чем это обусловлено, но мсье Трамп мог бы рассказать об этом очень много интересного. Только вот говорить со следователями он никак не желает. Пока он не окажется в тюремной камере, у него вряд ли возникнет подобное желание. Хотя – кто его знает, как все может обернуться?

Но в сухом остатке, Путин развернул программу "дедолларизации" в которую пытался втянуть и своих партнеров, в первую очередь – Китай. Но там Путину культурно пояснили, что товарооборот Китая и США не идет ни в какое сравнение с их товарооборотом с РФ. Ну а плюс к тому, тот же Си не тащит из страны триллионы долларов, и по этой причине играть роль Бормана, с его "золотом партии", ему нет никакого резона. А вот у Путина другого выхода нет. И дело тут не в том, что однажды американцы могут всему миру показать, сколько этот упырь насосал из своей страны, на это ему – плевать, поскольку население страны от этого только гордость возьмет. На самом деле, его пугает то, что все это может быть арестовано и при определенных обстоятельствах – конфисковано.

И это – понятно, и в общем – не вызывает удивления. Другое дело, когда из этого делается шоу и ты носишься со своей программой сохранения наворованного как с писаной торбой. Рано или поздно, расклад может стать таким образом, что тебе прилетит "обратка". Причем, она может прилететь при неожиданных обстоятельствах и оттуда, откуда ты вообще не ожидал. Проще говоря, ты можешь столкнуться с "дерублевизацией". Твое желание избавиться от доллара совпадет с чьим-то желанием избавиться от рубля и процесс пойдет со свистом. И вот это время пришло, "когда его совсем не ждешь".

"Крупнейший в США банк по размеру активов JPMorgan полностью вышел из российского рубля… JPM, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, в понедельник, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной".

Между прочим, этот банк является ориентиром для очень многих игроков на финансовом рынке и его действия рассматриваются как некий маркер. И между прочим, до апреля прошлого года банк имел довольно позитивные позиции по рублевым активам вплоть до того момента, когда президент Байден назвал путина убийцей. После этого банк скорректировал свой оптимизм продажей наименее надежных активов, но спустя какое-то время, его аналитики дали прогноз по выравниванию ситуации до конца 2021 года. Там даже предположить не могли, что деда попердолит настолько, что он своими руками начнет закапывать себя и рубль. И вот, буквально только что, в интервью изданию Reuters, представитель банка сказал буквально следующее.

"Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком. Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу".

Таким образом, флагман фондового рынка не просто сократил свои рублевые активы и даже не просто полностью вышел из них, но публично об этом заявил. Это значит, что биржевые аналитики, выстраивая свои стратегии по рублевым активам, уже просто не смогут не учитывать этого понижающего фактора. И теперь дедолларизация нарвалась на дерублевизацию. Кто бы о таком мог подумать тогда, когда этот термин впервые был введен в обращение Путиным?

И тут проигралась известная фраза Ницше: "Если ты долго с**шь в тапки, то однажды тебя погонят с*ными тапками". Ну а инициатор всех этих событий вполне может носить свой титул "Вова – с*аные тапки".