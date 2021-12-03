Путин шантажирует Европу: глава "Нафтогаза" объяснил, что остановит Россию

Россия использует газ как геополитическое оружие против Украины, причем это происходило как ранее, так и сейчас. Как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, Запад может остановить президента Владимира Путина.

"Изменит ли Путин свою политику по отношению к Украине? Он изменит ее только тогда, когда Запад продемонстрирует сильную системную позицию. Покажет, что Запад не подвергнется тому шантажу, который сейчас идет со стороны Путина в газовом вопросе и не только", – заявил Витренко в интервью ВВС News Україна.

По его словам, когда Путин увидит самый сильный Запад, он будет вынужден принять европейские правила игры и играть по ним. Витренко отметил, что основная причина высоких цен на газ в Европе – именно политика российского президента, который шантажирует весь регион.

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"С одной стороны, уменьшает объем газа, который Россия отправляет в Европу, требует без соблюдения европейских правил, без правильной сертификации, чтобы дали возможность работать "Северному потоку-2". Чтобы Европа заключала с Россией долгосрочные контракты на поставку газа", – указал глава правления украинской компании.

Он указал, что все это – элементы шантажа. Поэтому столь высокие цены сейчас в Европе, от чего страдают европейцы и украинская экономика, так как наша страна продолжает импортировать газ из европейского рынка. "И пока мы импортируем газ, высокие цены в Европе наносят ущерб украинской экономике", – добавил он.

Витренко заявил, что у Украины сейчас достаточно газа в хранилищах и собственной добычи для того, чтобы покрыть потребности населения. "Относительно промышленных потребителей ситуация более рыночная и все будет зависеть от того, будет ли с их стороны платежеспособный спрос", – сказал Витренко.

По его словам, если такой спрос будет, то у государства достаточно мощностей, чтобы продавать газ из хранилищ и импортировать дополнительные объемы. При этом в Европе ситуация с газомкуда сложнее, чем в Украине.

Дело в том, что во многих европейских странах газохранилища принадлежат российскому "Газпром", который их арендует. "Летом "Газпром" не закачивал газ в эти хранилища или закачивал малые объемы, и теперь эти страны сильно зависят от того, сколько газа компания будет направлять в Европу", – объясняет специалист.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что с начала 2020 года на лоббирование против санкций в отношении "Северного потока-2" потратили более $7,4 млн. Только 3 млн из них были потрачены в первые три квартала 2021-го.

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта), которая принадлежит российскому "Газпрому", потратила почти $2,5 млн на лоббирование в первые три квартала текущего года. Генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава правления "Газпрома" Алексей Миллер известны как близкие союзники президента Путина. Оператор выплатил более $4,5 млн лоббистской компании Roberti Global.