Пушилин заявил о "национализации" предприятий в Мариуполе, которые Россия сровняла с землей

Российский террорист, так называемый глава марионеточной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил о "национализации" украинских предприятий в Мариуполе. Речь, в частности, идет об "Азовстали" и заводе "Имени Ильича", которые россияне сровняли с землей во время оккупации города.

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Пушилин назвал разрушенные предприятия "собственностью государства", имея в виду Россию. "Все это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты", – цитируют террориста российские пропагандистские СМИ.

Он добавил, что российское правительство якобы уже утвердило процедуру для "национализации" украинского имущества. По словам Пушилина, у него есть "значительный список" таких активов.

Тем временем в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом. Оккупанты системно уничтожали и уничтожают крупнейшее металлургическое предприятие Донбасса, но ресурсов и способностей восстановить инфраструктуру хотя бы частично у них нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилин еще в сентябре 2022 года подписал "постановление" о конфискации недвижимости украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко. Кроме них, в "документе" оказались другие 140 граждан и две компании.

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