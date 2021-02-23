Противники России беспокоятся из-за бездействия Байдена по "Северному потоку-2" – СМИ

Противники России из Центральной и Восточной Европе обеспокоены тем, что президент США Джо Байден не готов упорно бороться за то, чтобы остановить российско-немецкий газопровод "Северный поток-2".

Российские оппоненты опасаются, что Байден не хочет вступать в конфликтом с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает издание Axios.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал изданию: "Украинцы немного разочарованы тем, что президент Байден не взял на себя обязательства во время Мюнхенской конференции по безопасности использовать все имеющиеся в его власти инструменты для остановки "Северного потока-2". Но еще не поздно, чтобы США предприняли решительные действия, и украинцы надеются, что администрация Байдена сделает это".

Ранее Госдепартамент представил Конгрессу отчет, в котором должны были быть перечислены все суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2", а также любые страховые компании или другие организации, имеющие отношение к строительству газопровода. В отчете не было названо ни одной новой компании, которая стала бы мишенью для американских санкций, сообщает The Wall Street Journal и подтверждается Axios источником, который читал отчет.

Напомним, сенаторы-республиканцы в Конгрессе США раскритиковали позицию администрации Джо Байдена касательно газопровода "Северный поток-2". Критику вызвало сообщение Госдепартамента Конгрессу, где перечислен ряд компаний, против которых могут ввести санкции.

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