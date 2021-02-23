Противники России беспокоятся из-за бездействия Байдена по "Северному потоку-2" – СМИ
Противники России из Центральной и Восточной Европе обеспокоены тем, что президент США Джо Байден не готов упорно бороться за то, чтобы остановить российско-немецкий газопровод "Северный поток-2".
Российские оппоненты опасаются, что Байден не хочет вступать в конфликтом с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает издание Axios.
Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал изданию: "Украинцы немного разочарованы тем, что президент Байден не взял на себя обязательства во время Мюнхенской конференции по безопасности использовать все имеющиеся в его власти инструменты для остановки "Северного потока-2". Но еще не поздно, чтобы США предприняли решительные действия, и украинцы надеются, что администрация Байдена сделает это".
Ранее Госдепартамент представил Конгрессу отчет, в котором должны были быть перечислены все суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2", а также любые страховые компании или другие организации, имеющие отношение к строительству газопровода. В отчете не было названо ни одной новой компании, которая стала бы мишенью для американских санкций, сообщает The Wall Street Journal и подтверждается Axios источником, который читал отчет.
Напомним, сенаторы-республиканцы в Конгрессе США раскритиковали позицию администрации Джо Байдена касательно газопровода "Северный поток-2". Критику вызвало сообщение Госдепартамента Конгрессу, где перечислен ряд компаний, против которых могут ввести санкции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Северный поток-2" не смогут достроить в ближайшие три-пять лет. Из-за введенных США санкций реализовать проект будет крайне сложно.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина и Польша не имеют решающего слова в вопросе "Северного потока-2" и письма глав МИД к президенту США Джо Байдену ни на что не повлияют.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.