Против скупщиков земли анонсировали санкции СНБО и уголовные дела

Совет национальной безопасности введет санкции против тех, кто массово бесплатно приватизировал землю. Также таких лиц ждут уголовные дела.

Об этом 24 мая на форуме "Украина 30", посвященному земельной реформе, заявил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, передает "Судебно-юридическая газета". Он отметил, что, по предварительным данным, незаконно было присвоено около 5 млн гектар государственных земель.

Министр пояснил, что с 2001 года, с начала введения бесплатной приватизации, начался "грабеж земли", а в 2002-м "общин лишили полномочий распоряжаться землей, передав это право районным государственным администрациям".

Лещенко также рассказал, что разрабатываются законопроекты об изъятии участков для общественных нужд.

"Земельная Конституция (Закон 2194) очень простая: земля принадлежит общинам, Госгеокадастр более не распорядитель, ликвидированы земельные схемы, преобладающее право арендаторов на покупку. Мы сократили штат Госгеокадастра на 30%. Мы планировали его оптимизировать сразу на 60%, но противодействие в парламенте принятию закона № 2194 блокировало этот процесс. После принятия закона мы ликвидируем энное количество департаментов по всей стране. Больше не нужны департаменты земельной экспертизы, расширенные департаменты землеустройства. Это все уходит в прошлое. Есть цифровизация, доступ, дерегуляция", – рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что СНБО будут предоставлены данные, необходимые для введения ограничительных мер.

Также, по словам Лещенко, власти должны дать ответ обществу, почему часть людей получила право на бесплатную приватизацию, а другая – нет.

"Мы видим эту философию через режим специального налогообложения для субъектов, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земель. Потому что в обществе должно быть справедливое распределение дохода. Если человек, такой же гражданин, не получил права собственности на землю, не воспользовался правом бесплатной приватизации, потому что не имел доступа к государственным механизмам и чиновникам, он должен иметь соответствующий экономический паспорт. И с помощью такого механизма мы сможем восстановить справедливость", – пояснил министр.

В отношении тех, кто получил землю незаконным путем, Лещенко анонсировал юридическую ответственность.

"Мы сегодня отрабатываем тех граждан и должностных лиц, которые злоупотребляли этим правом (на бесплатную приватизацию), и они будут нести юридическую ответственность. Потому что сроков давности по таким нарушениям нет", – подытожил Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон, который называют "земельной конституцией". Он дает возможность передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.