Доставка с AliExpress и Amazon под угрозой: украинцам ужесточат правила получения посылок

Народные депутаты предлагают внедрить в Украине механизм, реализация которого может парализовать рынок заграничных посылок. Речь идет о новых требованиях к получателям посылок из-за границы, в том числе заказов с популярных сайтов AliExpress и Amazon. Украинцы будут обязаны предоставлять почтовому оператору копию паспорта или идентификационного кода (ИНН), иначе посылку не отдадут. Далее эти данные будут передаваться таможенным органам для ужесточения борьбы с контрабандой.

Такое новшество предусмотрено законопроектом № 4279, который одобрен для принятия во втором чтении парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Этот законопроект вместе со связанным № 4278 были приняты Верховной Радой в первом чтении еще 27 января.

Примечательно, что норма о предоставлении копии паспорта или ИНН получателями заграничных посылок появилась в законопроекте лишь при подготовке ко второму чтению. Первоначально такое требование отсутствовало, в том числе на этапе принятия документа в первом чтении.

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Инициатором поправки выступил народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, который является одним из авторов данного законопроекта и возглавляет в парламенте финансовый комитет. Ожидается, что такое новшество даст возможность жестче бороться с контрабандой и повысит эффективность таможенного контроля.

Однако крупные операторы почтовой связи уже бьют тревогу. По их мнению, озвученному в комментариях "Интерфакс-Украина", если такая инициатива будет поддержана в Верховной Раде, то на рынке заграничных посылок произойдет "коллапс".

В случае, если норма о предоставлении копии паспорта или ИНН будет принята, пострадают рядовые украинцы, заказывающие для личных нужд товар на международных онлайн-площадках - AliExpress, Amazon, eBay и др. Это связано с тем, что посылку больше нельзя будет получить через абонентские ящики в своих домах или почтоматах, только путем личного присутствия в отделении почтового оператора.

Кроме того, предоставление такой информации потребует подписания каждым клиентом разрешения на использование личных данных. Как результат – увеличение очередей в отделениях, так как продлится время выдачи заказа.

Операторы предупреждают, что элементарно не будут успевать с обработкой огромного количества грузов и их выдачей. "Фактически система доставки будет парализована по всей стране у всех операторов доставки как почты, так и экспресс-грузов", - отметили в "Укрпоште". В конечном итоге такая ситуация отобьет желание у украинцев совершать покупки на международных площадках, в худшем случае – и вовсе отберет такую возможность, считают на почте.

В "Укрпочте" уверены, что новшество о запрашивании у клиента копии паспорта или ИНН каждый раз при получении заказа, чтобы потом передать эту информацию таможенным органам, совершенно не решает проблему контрабанды. В общем объеме всех грузоперевозок в Украину доля международных посылок составляет лишь 2%. А контрабанда сосредоточена в оставшихся "не посылочных" 98%.

Как отмечают в "Укрпочте", мировые и европейские почтовые операторы не требуют от своих клиентов ни паспорт, ни ИНН при выдаче посылки. Причина проста – это нарушает права граждан. Однако такая практика до сих пор имеет место в России, Казахстане и Беларуси. Внедрение ее в Украине вернет страну в ситуацию жесткого контроля, а об ускорении международных доставок можно забыть.

Солидарен с коллегами директор Nova Poshta Global Юрий Беневитский. По его словам, сейчас ни одна логистическая компания в Украине не готова к сбору персональных данных граждан. Более того, технически невозможно внедрить систему верификации таких данных.

Беневитский уверен, что в случае поддержки парламентом данной инициативы, она поставит крест на отрасли международной экспресс-доставки в Украину. Это чревато накоплением у почтовых операторов критического объема грузов, которые невозможно будет обработать и выдать клиентам.

Все участники рынка единодушно отмечают, что правка Гетманцева "сводит на нет" все положительные нормы законопроектов № 4278 и №4279, которые предусматривают внедрение современных и продвинутых технологий таможенного оформления посылок. Напомним, в первоначальной редакции документами предлагалось:

не облагать налогом международные посылки стоимостью до 150 евро (сейчас эта граница составляет 100 евро). А вот с суммы, которая будет превышать это граничное значение, нужно будет заплатить 20% НДС и 10% пошлины;

предоставить возможность отсрочки уплаты НДС на 30 дней;

обеспечить электронное декларирование пересылаемых товаров путем внедрения электронных реестров международных почтовых отправлений и таким образом полностью автоматизировать все процессы;

расширить перечень документов, которыми может подтверждаться фактурная стоимость товаров;

расширить перечень товаров, которые нельзя пересылать в международных отправлениях. В такой перечень включены алкогольные напитки и табачные изделия.

И хотя данные нормы остались неизменными в редакциях законопроектов № 4278 и № 4279, подготовленных ко второму чтению, однако весь их позитив и прогресс нивелирован единственной правкой, сетуют представители отрасли. Ожидается, что уже на днях эти документы попадут в сессионный зал парламента для их принятия в целом.

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