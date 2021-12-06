Продал последний особняк за $30 млн: Илон Маск остался без дома

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск продал свой последний особняк в Хиллсборо (штат Калифорния) за $30 млн. Бизнесмен выполнил свое обещание, данное в 2020-м, что не будет иметь дома.

Особняк площадью 16000 квадратных футов находился в богатом анклаве Кремниевой долины к югу от Сан-Франциско. Об этом сообщает Mansion Global.

Личность покупателя не разглашается. Маск ранее заявил, что особняк был его "последним домом" в Калифорнии после продажи других своих владений в штате.

Отмечается, что 100-летнее поместье, известное как Guignécourt, имело яркую историю еще до того, как самый богатый человек мира купил его. Его построил граф Кристиан де Гинье, представитель французской знати. Поместье в европейском стиле является одним из крупнейших земельных участков в этом районе и включает пешеходные тропы и водохранилище.

Видео дня

Недвижимость оставалась в собственности семьи де Гинье более века, прежде чем в 2013 году была выставлена на продажу за $100 млн. В 2016-м запрашиваемая стоимость была снижена до $29,85 млн.

Ранее сообщалось, что Илон Маск продолжает продавать свои акции компании Tesla Inc. В четверг, 2 декабря, он совершил очередную продажу – на этот раз, на $1 млрд. В общем же с начала ноября Маск продал бумаг на почти $11 млрд.

Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за единицу. И в тот же день продал более 934 тыс. акций по цене от $1058 до $1112.

Первый крупный пакет акций Tesla Маск продал еще 8 ноября. Перед этим, 6 ноября, он провел опрос в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила $1 триллион. Это стало следствием заключения соглашения с сервисом проката Hertz, заказавшего у компании Илона Маска 100 тыс. электрокаров.