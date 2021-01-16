ПриватБанку готовят нового главу: названы имена кандидатов

Государственный ПриватБанк вскоре может возглавить новый председатель правления. На одну из самых завидных вакансий уже рассматривают четыре кандидатуры.

Об этом OBOZREVATEL рассказали информированные источники из банковского сектора. Председатель правления банка декларации заполнять не обязан, однако по информации источников речь идет о ежемесячном вознаграждении в размере более 1,3 млн грн.

Кто может возглавить ПриватБанк:

Андрей Пышный, бывший председатель правления Ощадбанка. Он известен своими связями с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Они оба имеет отношение к организации "Відчуй" (занимается помощью людям с проблемами слуха).

За время работы Пышного в "Ощаде", как и во многих других банках, возникали проблемы с капиталом. Однако банк относительно спокойно пережил финансовый кризис. К моменту его ухода у банка было около 62 млрд "плохих" (тех, что не возвращают вовремя) кредитов. За шесть лет Ощадбанк пришлось докапитализировать на 25,5 млрд грн.

Артем Шевалев. Сейчас он входит в набсоветы сразу двух госбанков: "Ощада" и Укргазбанка, что можно считать конлифктом интересов. Хотя оба финансовых учреждения принадлежат государству, они являются конкурентами, как и любые другие банки.

Он был заместителем министра финансов Натальи Яресько. Часть ее решений (например, реструктуризация долга и ВВП-варранты, которые обязали Украину отдавать долг в зависимости от роста ВВП) активно критикуются со стороны отдельной части экспертной среды.

Петр Крумханзл. Еще один вариант – оставить на должности действующего руководителя. Чех по происхождению должен был достичь амбициозной цели, построить новую независимую структуру, решить проблему судов с бывшими собственниками.

Кстати, по информации OBOZREVATEL, опыт работы в иностранных финансовых организациях стал чуть ли не главным преимуществом чеха. Кроме того, он идеально знает английский, понимает "иностранный менталитет", поэтому ему легче общаться с представителями набсовета, многие из которых не знают ни украинского, ни русского языков.

Антон Тютюн. Он с 2010 года работает заместителем главы "Ощада". До этого строил карьеру в БТА-Банк и Укрсоцбанке. Как писало издание LB.ua, в госбанк Тютюн попал с помощью Администрации бывшего президента Виктора Януковича.

По закону главу правления банка выбирает наблюдательный совет, а утверждает назначение Национальный банк Украины. Сейчас в набсовет ПриватБанка входят: Шерон Иски (независимый член), Артем Шевалев (от Кабмина), Эран Кляйн (независимый член), Юлия Мецгер (от президента), Сергей Алексеенко (от Рады), Роман Сульжик (независимый член), Ольга Томаш (независимый член), Надир Шейх (независимый член), Себастиан Шьонайх-Каролат (независимый член).

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