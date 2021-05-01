ПриватБанк списал 56,7 млрд кредитов, которые связывают с бывшими акционерами

ПриватБанк в 2020 году списал с баланса 56,7 млрд кредитов (вернуть деньги все равно придется), которые ранее связывал с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом говорится в материале Finbalance. По данным банка, на конец марта 2021-го объем задолженности по кредитному портфелю, который он ранее связывал с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, составил 164,5 млрд грн.

В ПриватБанке добавили, что будут "продолжать принимать меры к возвращению списанной задолженности". То есть финансовое учреждение все еще рассчитывает вернуть средства.

Чистая прибыль ПриватБанка по итогам первого квартала 2021-го составила 2,4 млрд грн, в четыре раза меньше, чем годом ранее (10,4 млрд грн).

При этом прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций составила 8,5 млрд грн, что на 27% больше результатов первого квартала 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.