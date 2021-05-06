ПриватБанк поменял правила пополнения карт: кого и как коснется

ПриватБанк изменил правила пополнения карт для бизнес-клиентов. Новую инструкцию финансовое учреждение направило клиентам.

Об этом говорится в материале Gsminfo. Если вы создаете платежи через мобильный или стационарный приложение Приват24, или через терминалы самообслуживания ПриватБанка для пополнения бизнес-карт, то вы будете переадресованы на страницу пополнения текущего счета получателя. Все обязательные реквизиты, включая IBAN, можно будет подставить в данном окне. Сумма платежа здесь роли не играет.

Если вы создаете платеж с карты другого банка на пополнение бизнес-карты ПриватБанка, и сумма превышает тридцать тысяч гривен в месяц, то такой платеж не сможет быть обработан. Вам порекомендуют использовать для пополнения IBAN-номера текущих счетов клиента, которому вы переводите средства. Дело в том, что при пополнении обязательно указывать основные реквизиты плательщика.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка, таким образом, получают возможность принимать оплату от партнеров и покупателей независимо от банка, в котором они обслуживаются, на текущие счета без ограничений, если укажут необходимые реквизиты.

Все эти правила связаны с тем, что все банки обязаны выполнять новые требования правительства нашей страны в области финансового мониторинга и обязательной идентификации налогоплательщиков. Они действительно для всех видов бизнес-карт, включая корпоративные и карты "Ключ к счету", а также для текущих счетов.

Как мы писали ранее, ПриватБанк запустил акцию, в рамках которой будет дарить кэшбек своим клиентам. Важное условие для акции - вы должны регулярно пользоваться вашей картой. Чтобы получать кэшбек для покупок, будет достаточно трижды расплатиться в любом из магазинов. Кэшбек будет начисляться моментально. Кроме гарантированного кэшбек в размере пятидесяти гривен в рамках данной акции ПриватБанк разыграет также две сотни больших кэшбек. Приз составит пятьсот гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.