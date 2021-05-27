В ПриватБанке выбрали нового главу правления

ПриватБанк получил нового главу правления – Герхарда Бьоша, который ранее был первым замглавы правления "Райффайзен банка Аваль". Он займет должность после согласования кандидатуры Национальным банком Украины.

Соответствующее назначение в четверг, 27 мая, провел наблюдательный совет финучреждения, сообщается на сайте госкомпании. Кресло главы правления ПриватБанка до этого занимал Петр Крумханзл.

Он исполнял обязанности три года до окончания срока полномочий – 23 января 2021-го.

Известно, что Бьош был первым заместителем главы правления "Райффайзен банка Аваль" с ноября 2010-го по 30 апреля 2021 года.

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации", – сообщила пресс-служба.

В финансовом учреждении также заявили, что завершение указанного конкурсного отбора "является важным фактором для дальнейшего развития и успеха банка".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

ПриватБанк из государственной собственности продадут частному собственнику уже в 2024 году. Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.