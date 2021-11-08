ПриватБанк не посчитал мошенничеством исчезновение с карты его клиентки более 20 тыс. грн

Очередная клиентка ПриватБанка сообщила об исчезновении с ее карты большой суммы денег. За 800 подходов без ее ведома с карты было списано 20,5 тыс. грн. В банке же, как и раньше, вину за происшедшее переложили на саму клиентку.

На сайте "Минфин" клиентка под ником MarinaRum рассказала: деньги снимали среди ночи по 24,99 грн за 800 раз. При этом она подчеркивает: уведомлений о снятии с ее карты денег не приходило.

"Ни разу за все 800 транзакций мне не пришло сообщение что у меня снимают деньги. Хотя если ты в магазине или в аптеке рассчитываешься картой и сумма больше 1000 грн, тут же приходит код подтверждения – действительно ли вы сняли такую сумму? Но, видимо, 20 тыс. грн, это не удивительно", – сетует MarinaRum.

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При этом она отмечает: остановить незаконный съем денег удалось лишь после блокировки карты. Если бы не это, с нее бы сняли целую 51 тыс. грн – 48 тысяч из которых являлись кредитными.

По словам MarinaRum, в ПриватБанк по поводу произошедшего она обращалась трижды. В первый раз ей объяснили, что съем денег с карты без ее ведома не является мошенничеством.

"Говорят, что если бы снимали по 150 грн – то это мошенничество. А т.к. у меня снимали по 24.99 грн, ничем помочь не могут. И все мои просьбы разобраться, свелись к тому, что надо бы 17,7 тыс. грн кредита подложить на карту и аннулировать её", – рассказывает клиентка.

Во второй раз ей посочувствовали и посоветовали написать заявление в полицию. А в третий ей не смогли ответить, как при суточном лимите в 1 тыс. грн она "расплатилась за услуги на 20 тыс. грн".

В своем ответе на обращение MarinaRum ПриватБанк отметил, что передать данные карты мошенникам она могла сама. "Данные карты третьи лица могли получить по неосторожности. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте", – говорится в ответе.

Кроме того, подчеркнули, что следить за своими деньгами она должна самостоятельно. "Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – уверенны в учреждении.

Помимо этого, ответ содержит ссылку на правила предосторожности банка при использовании его продуктов. Возможно, таким образом в ПриватБанке решили "отвязаться" от подобных жалоб клиентов в будущем.

Об этом может свидетельствовать тот факт, что ранее ПриватБанк уже давал аналогичный ответ другой своей клиентке. У нее мошенники без ее ведома сняли с карты 13 тыс. грн.

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