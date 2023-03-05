ПриватБанк и Ощадбанк переписали курс доллара: сколько стоит валюта на выходных

Утром 5 марта крупные госбанки – ПриватБанк и Ощадбанк – обновили наличный курс доллара. Средняя стоимость американской валюты после этого установилась на уровне 38,5/39,2 грн (покупка/продажа). По сравнению с утром 4 марта, курс продажи в среднем снизился на 5 коп.

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На покупку средний курс остался неизменным. А сами государственные банки выставили такую стоимость доллара 5 марта:

ПриватБанк – 38,4/38,9 грн за доллар (покупка/продажа);

Ощадбанк – 38,5/39,7 грн.

Остальные украинские банки не обновляли курс из-за выходных дней. У них он остался на уровне 3 марта и в следующий раз стоимость доллара в кассах пересмотрят 6 марта.

Также крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для расчетных операций в иностранной валюты а также при покупке валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

А официальный курс доллара от Нацбанка остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Глава НБУ Андрей Пышный заверил, что НБУ будет удерживать курс доллара на этом уровне, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие 1,5-2 месяца глобальные изменения на валютном рынке Украины маловероятны. По прогнозам, курс наличного доллара будет колебаться в районе 40 грн.

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