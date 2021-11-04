Придется платить: BlaBlaCar вводит комиссию для пользователей

Платформа BlaBlaCar в Украине обяжет пассажиров платить за поездки. Впрочем, нововведение коснется не всех.

По словам CEO и соучредителя BlaBlaCar Николя Брюссона, сказанными в интервью "РБК-Украина", плату за пользвание им введет уже в ближайшее время. Это случится либо уже в декабре 2021 года, либо в феврале-марте 2022-го.

BlaBlaCar станет платным только для тех пассажиров, которые будут бронировать поездки на платформе. При этом если поездка будет отменена – не важно, кем: водителем или попутчиком, – деньги будут возвращены. За саму же поездку, как и раньше, пассажир будет платить водителю.

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"Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе. Этот сбор будет полностью возвращается, если водитель или пассажир отменяют поездку. При этом оплата самой поездки по-прежнему будет производиться наличными непосредственно водителю", – рассказал Брюссон.

Т.е., для самих водителей ничего не изменится. Для них пользование сервисом останется бесплатным.

Тем временем, "Укрзалізниця" не планирует повышать цены на билеты в 2022 году. "Рост тарифов на пассажирские перевозки в 2022 году пока не предусматривается", – сообщили в компании.

Продиктовано это решение тем, что компенсировать затраты на пассажирские перевозки только за счет повышения цен на билеты – невозможно. Это признали в самой "Укрзалізниці".

В свою очередь, бюджетные авиаперевозчики вовсю осваивают Запорожье. Так, Wizz Air возобновил направления Будапешт – Запорожье и Запорожье – Будапешт. Билет в один конец стоит около 1500 грн.

Кроме того, новые рейсы из аэропорта "Запорожье" запускают и два украинских лоукостера. Полеты будут осуществляться в египетский Марса-Алам и Киев.

В Египет будут летать самолеты компании SkyUp. Соответствующее разрешение Госавиаслужбы действует с 8 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года. В течении этого времени перевозчик должен будет совершать в Марса-Алам не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.

Рейсы в Киев будет осуществлять новая компания Air Ocean Airlines. Выполнять перелеты ей разрешили с 10 ноября 2021 года. В частоте рейсов перевозчик не ограничен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что производство автомобилей в мире оказалось на грани глобального краха. Причина – дефицит магния.

Этот металл остро необходим для изготовления различных автомобильных компонентов. К примеру, его сплав с алюминием используется в производстве всех деталей автомобилей – от топливных баков до рам сидений и легкосплавных дисков.