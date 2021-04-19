Прибыль ПриватБанка упала в 4 раза: опубликованы цифры

По итогам первого квартала 2021-го ПриватБанк получил 2,4 млрд грн прибыли. При этом за аналогичный период 2020 года прибыль банка составляла 10,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка. Количество активных клиентов банка выросло по сравнению с первым кварталом минувшего года на 6% до 18,64 млн, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 на 30% до 13 млн.

Отмечается, что соответствующее увеличение объемов операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 16% до 5 млрд грн. Чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом 2020-го вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн.

Так, кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 года увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще есть на 4,7 % меньше "доковидных" объемов первого квартала минувшего года. Постепенное восстановление портфеля происходит благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

При этом, изменения в мировой экономике и экономике Украины, рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривни обусловили в первом квартале года отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего госзайма, которые были получены как вклад в уставный капитал банка при национализации.

Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре могут приватизировать. Это может улучшить ситуацию в финансовом учреждении.

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