Прежних цен больше нет: продавцы пересчитали стоимость квартир в Киеве

На вторичном рынке Киева подешевели квартиры. За последние шесть месяцев цена "квадрата" снизилась на 2763 грн – со средних 52 695 грн до 49 932 грн. При этом самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн/кв. м – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.

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Об этом сообщает M2bomber. Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 8%. А кроме того:

44 200 грн – 7,5%;

49 400 грн – 6,5%;

46 800 грн – 6,3%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" 7800 грн, 15 600 грн, 18 200 грн, 101 400 грн, 114 400 грн, 119 600 грн, 124 800 грн и 127 400 грн. Таких объявлений всего по 0,1%.

Где дешевле всего

Самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе – 39 804 грн. Далее идут:

Дарницкий – 45 492 грн;

Святошинский – 46 334 грн;

Оболонский – 46 993 грн;

Днепровский – 47 437 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего квадратные метры на вторичном рынке стоят в Печерском районе – 84 938 грн. За ним следуют:

Шевченковский – 64 126 грн;

Голосеевский – 58 381 грн;

Соломенский – 50 015 грн;

Подольский – 48 802 грн.

Сколько стоит аренда

Арендовать жилье в Киеве стоит в среднем 12 000 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8000 грн – таких объявлений насчитывается 13,1%. Также часто такие квартиры сдают по:

10 000 грн – 10,1%;

7200 грн – 6,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта – начале апреля.

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