Прежних цен больше нет: продавцы пересчитали стоимость квартир в Киеве
На вторичном рынке Киева подешевели квартиры. За последние шесть месяцев цена "квадрата" снизилась на 2763 грн – со средних 52 695 грн до 49 932 грн. При этом самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн/кв. м – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.
Об этом сообщает M2bomber. Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 8%. А кроме того:
- 44 200 грн – 7,5%;
- 49 400 грн – 6,5%;
- 46 800 грн – 6,3%.
Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" 7800 грн, 15 600 грн, 18 200 грн, 101 400 грн, 114 400 грн, 119 600 грн, 124 800 грн и 127 400 грн. Таких объявлений всего по 0,1%.
Где дешевле всего
Самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе – 39 804 грн. Далее идут:
- Дарницкий – 45 492 грн;
- Святошинский – 46 334 грн;
- Оболонский – 46 993 грн;
- Днепровский – 47 437 грн.
Где самые высокие цены
Дороже всего квадратные метры на вторичном рынке стоят в Печерском районе – 84 938 грн. За ним следуют:
- Шевченковский – 64 126 грн;
- Голосеевский – 58 381 грн;
- Соломенский – 50 015 грн;
- Подольский – 48 802 грн.
Сколько стоит аренда
Арендовать жилье в Киеве стоит в среднем 12 000 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8000 грн – таких объявлений насчитывается 13,1%. Также часто такие квартиры сдают по:
- 10 000 грн – 10,1%;
- 7200 грн – 6,4%.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта – начале апреля.
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