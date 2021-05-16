Право на землю: украинцев хотят заставить выкупить свои участки или оформить их в аренду

В Украине хотят отменить институт постоянного землепользования для всех категорий лиц, включая рядовых граждан. Такой институт подразумевает право пожизненного владения земельным участком, но запрещает свободно распоряжаться им – продавать или сдавать в аренду.

Отмена права постоянного пользования землей снимет существующие запреты, однако для этого гражданам нужно сменить форму собственности на участок. Об этом идет речь в законопроекте № 5385 о внесении изменений в Земельный кодекс, авторами которого выступила группа народных депутатов от партии "Слуга народа".

Согласно пояснительной записке к документу, до 2002 года земельные участки могли предоставляться в постоянное пользование как юридическим, так и физическим лицам. Граждане могли таким образом получить землю для ведения фермерского или личного подсобного хозяйства.

После 2002 года (когда вступил в силу новый Земельный кодекс) из перечня субъектов, которые имеют право постоянного пользования земельным участком, были исключены физические лица. Тогда же закон обязал украинцев переоформить землю либо на право собственности, либо на право аренды. Однако в 2005 году Конституционный суд признал эту норму недействительной на том основании, что она сужает содержание и объем существующих прав и свобод граждан.

Такое судебное решение привело к тому, что тысячи украинцев, которые приобрели право постоянного пользования землей до 2002 года, фактически стали заложниками ситуации – с одной стороны, согласно действующей редакции Земельного кодекса, они не могут быть субъектами такого права, а с другой – этот запрет не есть основанием для прекращения права постоянного пользования земельным участком.

Сложившаяся ситуация вызывает многочисленные конфликты землепользователей с органами власти. В частности, гражданам массово отказывают во внесении сведений о земельных участках в Государственный земельный кадастр, государственной регистрации права постоянного пользования.

Урегулировать существующую проблему народные избранники предлагают путем исключения из главного земельного закона термина "постоянное пользование". Если законопроект будет поддержан депутатами, то украинцы, которые владеют земельными участками на праве постоянного пользования, смогут трансформировать такое право двумя способами:

оформить землю в аренду сроком на 50 лет;

выкупить участок с рассрочкой осуществления выплат на протяжении 30 лет.

Вместе с тем, как следует из документа, граждане и дальше смогут владеть своими участками на правах постоянного пользования (хоть и без возможности свободно распоряжаться ими). Однако проектом Закона предлагается норма, которая, очевидно, "простимулирует" граждан все же переоформить право на землю – документ наделяет местные органы полномочиями изымать участки, находящиеся в постоянном пользовании, для общественных нужд.

Примечательно, что законопроектом не предусматривается отдельного порядка заключения договора аренды в случае переоформления права постоянного пользования земельным участком. Соответственно, в данном случае будет применятся общий порядок, установленный Законом "Об аренде земли", который предусматривает платность аренды. То есть, если проект документа будет принят в представленной редакции, то дополнительных расходов гражданам в любом случае не избежать.

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