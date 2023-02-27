Правительство рискует снова загнать в тень законный игорный бизнес: СМИ раскрыли детали

Необдуманные действия Кабинета министров могут привести к закрытию легального игорного бизнеса и массовому возвращению подпольных казино, сообщает издание NV.

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"Помимо сокращения рабочих мест и потери серьезных инвесторов, решение Кабмина может привести к массовому возвращению подпольных казино со всеми вытекающими последствиями для игроков с лудоманией, преступников", - пишет издание.

Кабинет министров Украины зарегистрировал новый проект постановления, согласно которому легальные офлайн-операторы обяжут выплатить лицензионные сборы за прошлый и следующий год.

Ранее эта норма была отменена в связи с введением военного положения в Украине после начала российского вторжения.

И хотя полномасштабная война в Украине никуда не девалась, часть игорных залов и казино все еще закрыты, правительство делает шаги для того, чтобы усложнить жизнь операторов гемблингового рынка.

"Я думаю, что многие залы игровых автоматов и большинство казино в Украине будут закрыты, – отмечает глава Всеукраинского Совета гемблинга (Ukrainian Gambling Council) Антон Кучухидзе, – Из-за упадка туристического потока и современных реалий украинской экономики зарабатывать в этой области станет практически невозможно. Вложенные инвестиции будут фактически утрачены, и на замену легальным залам придут подпольные заведения, для которых сегодня создаются все условия".

Глава UGC считает, что сегодня легальный рынок азартных игр находится на грани выживания. В первую очередь это касается наземных заведений, которые будут вынуждены уплатить лицензионное собрание за два года, несмотря на крайне нестабильную ситуацию в украинской экономике.