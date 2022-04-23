Поставки взлетели. Западные компании придумали схемы для обхода санкций против российской нефти
Поставки российской нефти на Запад увеличились в последние недели, поскольку формируется теневой рынок. Это делается для того, чтобы скрыть ее происхождение, что позволяет покупателям обеспечивать поставки без репутационных рисков, связанных с прямыми сделками с Россией.
Одним из способов является смешивание российской нефти с сырьем из других стран. Называется латвийская и туркменская смеси, а также отправка ее танкерами, направляющимися в неизвестном направлении, говорится в материале The Wall Street Journal.
Напомним, США и Великобритания ввели нефтяное эмбарго в отношении страны-террориста, но ЕС не ввел такие меры. В Штатах оно вступило в силу 22 апреля, в Великобритании – только в конце этого года. При этом нелегальные поставки нефти выросли и в отдельные европейские страны.
"Мы видим крупные товарные торговые дома, крупные нефтяные компании, они все еще торгуют российской нефтью. Некоторые говорят, что они выполняют контракты, которые были подписаны до вторжения РФ в Украину. Но один вопрос, который был поднят во время моего репортажа об этой истории, заключался в том, что если речь идет только о долгосрочных контрактах, то почему объемы растут?", – отмечает Анна Хиртенштейн, репортер TWSJ по энергорынкам.
Какие страны покупают больше российской нефти и почему?
Поставки баррелей из российских портов в такие страны, как Румыния, Эстония, Греция и Болгария, в апреле увеличились более чем вдвое по сравнению со средними показателями марта. Также объемы значительно выросли для Нидерландов.
Причины могут быть разными у каждой страны. Цена на российскую нефть по-прежнему значительно ниже мирового эталона (Brent). По словам трейдеров, это на $20-30 ниже, поэтому в некоторых случаях речь идет о том, чтобы просто извлечь выгоду из обвала стоимости. Другие же думают, что это может быть ожидание санкций ЕС, которые вступят в силу в более поздние сроки, поэтому существует такой всплеск активности. В блоке в последние недели активно обсуждают эмбарго на нефть из РФ.
Как подменивают нефть?
Появляется рынок компаний, которые смешивают российскую нефть с другими видами сырой нефти или нефтепродуктов. По мнению некоторых компаний, если российского черного золота меньше 50%, то оно уже не считается российским.
Причем не у всех это делается с целью обойти санкции, а еще и чтобы избежать репутационного риска. Компании понимают, что связываются с нефтью, которая финансирует правительство, идущее на военные преступления.
Еще одна схема – отправка российской нефти "в неизвестном направлении". И это, по мнению аналитиков, вероятный признак того, что его везут на более крупное судно где-то у берегов определенных стран и там выгружают. И это также действительно затемняет происхождение.
Репортер отмечает, что это происходит потому, что, как правило, когда отправляют груз из порта, пункт отправления должен всегда указываться в записях, но не всегда указывается пункт назначения.
"Технически в ЕС это не является незаконным, здесь нет санкций. Так что очень многое зависит от репутации. Речь идет о том, чтобы никто не заметил, что он прикасается к российской нефти, а не о нарушении закона. Но в данном конкретном случае, судя по судовым записям, она направляется в Роттердам в Нидерландах", – сказала Хиртенштейн.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России. Впервые ограничения могут коснутся энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые "ограничения импорта российской нефти".