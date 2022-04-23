Поставки взлетели. Западные компании придумали схемы для обхода санкций против российской нефти

Поставки российской нефти на Запад увеличились в последние недели, поскольку формируется теневой рынок. Это делается для того, чтобы скрыть ее происхождение, что позволяет покупателям обеспечивать поставки без репутационных рисков, связанных с прямыми сделками с Россией.

Одним из способов является смешивание российской нефти с сырьем из других стран. Называется латвийская и туркменская смеси, а также отправка ее танкерами, направляющимися в неизвестном направлении, говорится в материале The Wall Street Journal.

Напомним, США и Великобритания ввели нефтяное эмбарго в отношении страны-террориста, но ЕС не ввел такие меры. В Штатах оно вступило в силу 22 апреля, в Великобритании – только в конце этого года. При этом нелегальные поставки нефти выросли и в отдельные европейские страны.

Видео дня

"Мы видим крупные товарные торговые дома, крупные нефтяные компании, они все еще торгуют российской нефтью. Некоторые говорят, что они выполняют контракты, которые были подписаны до вторжения РФ в Украину. Но один вопрос, который был поднят во время моего репортажа об этой истории, заключался в том, что если речь идет только о долгосрочных контрактах, то почему объемы растут?", – отмечает Анна Хиртенштейн, репортер TWSJ по энергорынкам.

Какие страны покупают больше российской нефти и почему?

Поставки баррелей из российских портов в такие страны, как Румыния, Эстония, Греция и Болгария, в апреле увеличились более чем вдвое по сравнению со средними показателями марта. Также объемы значительно выросли для Нидерландов.

Причины могут быть разными у каждой страны. Цена на российскую нефть по-прежнему значительно ниже мирового эталона (Brent). По словам трейдеров, это на $20-30 ниже, поэтому в некоторых случаях речь идет о том, чтобы просто извлечь выгоду из обвала стоимости. Другие же думают, что это может быть ожидание санкций ЕС, которые вступят в силу в более поздние сроки, поэтому существует такой всплеск активности. В блоке в последние недели активно обсуждают эмбарго на нефть из РФ.

Как подменивают нефть?

Появляется рынок компаний, которые смешивают российскую нефть с другими видами сырой нефти или нефтепродуктов. По мнению некоторых компаний, если российского черного золота меньше 50%, то оно уже не считается российским.

Причем не у всех это делается с целью обойти санкции, а еще и чтобы избежать репутационного риска. Компании понимают, что связываются с нефтью, которая финансирует правительство, идущее на военные преступления.

Еще одна схема – отправка российской нефти "в неизвестном направлении". И это, по мнению аналитиков, вероятный признак того, что его везут на более крупное судно где-то у берегов определенных стран и там выгружают. И это также действительно затемняет происхождение.

Репортер отмечает, что это происходит потому, что, как правило, когда отправляют груз из порта, пункт отправления должен всегда указываться в записях, но не всегда указывается пункт назначения.

"Технически в ЕС это не является незаконным, здесь нет санкций. Так что очень многое зависит от репутации. Речь идет о том, чтобы никто не заметил, что он прикасается к российской нефти, а не о нарушении закона. Но в данном конкретном случае, судя по судовым записям, она направляется в Роттердам в Нидерландах", – сказала Хиртенштейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России. Впервые ограничения могут коснутся энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые "ограничения импорта российской нефти".