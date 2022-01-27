Популярный лоукостер отменил и перенес возобновление рейсов из нескольких городов Украины

Венгерская авиакомпания Wizz Air полностью отменил рейсы из Одессы в Абу-Даби. А также перенесла возобновление некоторых рейсов из Харькова и одного – из Львова.

Об этом сообщает Lowcostavia. Отмечается: дочерняя авиакомпания Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi – должна была начать выполнять рейсы Одесса – Абу-Даби с октября 2020 года.

"Их старт переносили несколько раз – до начала полетов в октябре 2021 года. Одно время билеты на это направление продавали от 249 грн в одну сторону. Впоследствии рейсы в Абу-Даби отменили до февраля, затем – до марта, а теперь маршрут отменен полностью", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что WizzAir отменил рейсы из Абу-Даби и в другие города. В частности:

Салоники;

Родос;

Ларнаку;

Кишинев;

Луксор.

Возобновление нескольких рейсов из Харькова и Львова перенесли

В то же время Wizz Air перенес даты возобновления нескольких рейсов из Украины. Так:

Харьков – Дортмунд – с 25 февраля на 6 июля;

Харьков – Вена – с 9 на 26 марта

Харьков – Рим – с 13 на 28 марта

Львов – Вильнюс – с 9 на 26 марта.

Украинский лоукостер SkyUp наоборот, открывает новые рейсы

В свою очередь, украинский лоукостер SkyUp анонсировал открытие новых рейсов из Харькова в 11 стран, сообщает пресс-служба харьковского аэропорта. Начаться полеты должны весной-летом, в частности:

в Барселону – с 29 апреля по вторникам и пятницам, цена билета – от 2 873 грн,

в Батуми – с 20 мая по вторникам и пятницам, цена билета – от 2 165 грн,

в Братиславу – с 29 апреля по вторникам и пятницам, цена билета – от 1 740 грн.

в Бургас – с 7 июня по вторникам, цена билета – от 1 882 грн.

в Ираклион – с 19 мая по четвергам и воскресеньям, цена билета – от 3 638 грн.

в Корфу – с 28 мая по субботам, цена билета – от 3 439 грн.

в Ларнаку – с 01 мая по воскресеньям, цена билета – от 2 222 грн.

в Прагу с 05 мая по четвергам и воскресеньям, цена билета – от 1 740 грн.

в Римини с 01 июня по средам, цена билета – от 2 731 грн.

в Салоники – с 28 мая по субботам, цена билета – от 2 023 грн.

в Тель-Авив – с 28 мая по четвергам, цена билета – от 1 782 грн.

в Тиват – с 30 апреля по понедельникам, средам и субботам, цена билета – от 3 355 грн.

в Тирану – с 1 июня по средам, цена билета – от 2 533 грн.

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