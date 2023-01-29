В Украине подорожало подсолнечное масло: цены выросли на разные марки

В Украине подорожало подсолнечное масло. По состоянию на 29 января, бутылка (850 мл) Олейны рафинированной стоит 63,3 грн, что почти на 1 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 62,38 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов, это масло продают по (бутылка 850 мл):

Auchan – 61,5 грн;

Novus – 59,99 грн;

Megamarket – 68,4 грн.

Подорожало и масло Щедрый Дар рафинированное – почти на 2 грн: с 65,85 грн до 67,7 грн. Цены в магазинах (бутылка 850 мл):

Novus – 67,99 грн.

Auchan – 68,9 грн;

Varus – 65,9 грн.

Впрочем, резких перепадов в стоимости продукта не наблюдалось уже давно. Так, на Олейну в последний раз значительно меняли цену в июне, когда она подорожала с 58,5 грн до 62,73 грн.

Стоимость Щедрого Дара же серьезно пересчитывали еще раньше – в мае. Тогда это масло выросло в цене с 54,26 грн до 61,52 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожал в Украине и картофель. По состоянию на середину января, килограмм розового стоил в среднем 13,9 грн. Это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 11,01 грн.

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