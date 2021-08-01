Полтонны спирта, 5 км марли и бензина на 9 млн грн: как депутатов готовят к началу работы после каникул

Пока народные избранники набираются сил в отпуске, Управление делами Аппарата Верховной Рады вовсю готовится к их возвращению в стены парламента. А чтоб пребывание нардепов под куполом было максимально комфортным, бюджетных денег не жалеют.

В числе последних государственных закупок (как уже проведенных, так и планируемых) присутствуют не только рутинные, но и такие, которые вызывают недоумение не только своим размахом, а и целесообразностью приобретаемого товара. Об этом свидетельствуют данные официального сайта площадки электронной системы публичных закупок ProZorro.

Например, 29 июля Управлением заключен договор на приобретение 5 мужских вышитых рубашек "Дубки", стоимостью в 4 тыс. грн каждая. Среди основных требований к товару – 100%-ный хлопок и вышивка ручной работы.

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В августе планируется закупка картриджей аж на 3 млн грн, светильников на 250 тыс. грн, еще на 75 тыс. грн – изделий для ванных комнат и кухни, и на 365 тыс. грн – натуральных тканей в ассортименте. К последним включены по 5000 погонных метров отбеленной марли, ситца и фланели шириной до 1 м. Доставить 15 километров ткани должны в хозяйственное помещение на ул. Банковой, 6-8.

Примечательно, что "тканевая" закупка обойдется почти в 3 раза дороже, чем текущий ремонт рабочих мест сессионного зала парламента. На него выделили около 120 тыс. грн. За эти деньги отремонтируют микрофонные усилители, пульты синхронного перевода, откорректируют работу устройств смотки наушников и др.

Пожалуй, самым странным оказался лот по закупке 566 литров чистого спирта, на приобретение которого потратят 113,2 тыс. грн. В ближайшие дни планируется заключение договора с ООО "ФК "БІОЛІК ЛТД". Доставить эти полтонны спирта должны тоже на ул. Банковую, 6-8, где находится Управление по вопросам обращений граждан Аппарата ВРУ.

Совсем непонятной в эпоху диджитализации выглядит закупка для нужд Верховной Рады канцелярии почти на 1,5 миллиона гривен. В числе товарных позиций – более 11 тыс. ручек в ассортименте, более 3 тыс. маркеров, 30 пачек фломастеров, 18 пачек разноцветных карандашей и даже 20 упаковок резинок для денег (!). Кроме этого, планируется приобрести 2 тыс. конвертов с "золотым" логотипом здания парламента, почти в таких же количествах - деловых дневников и настенных календарей. Всего в 2 лотах - 92 разновидности разных канцелярских изделий.

И больше всего своим размахом впечатляет стоимость одного из последних тендеров, объявленных Автобазой управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Речь идет о закупке полугодового запаса топлива А-95-евро для автомобилей Верховной Рады, общей стоимостью чуть более 9 млн грн. На эту сумму планируют закупить 225 тыс. литров бензина наливом и еще 75 тыс. литров в талонах.

Немногим ранее Управление делами Аппарата ВРУ успело позаботиться и о закупке значительной партии новеньких телевизоров в количестве 77 штук на общую сумму почти 400 тыс. грн. Договор был подписан с ООО "НПП "РОМСАТ" еще 23 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон №1599-ІХ: документ ввел перечень товаров и услуг для борьбы с коронавирусом, которые можно закупить по упрощенной процедуре. До этого, еще с весны 2020 года, все "ковидные" закупки происходили без тендеров, что привело к покупке некачественных материалов.