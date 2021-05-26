Польша выразила надежду, что США не дадут России достроить 'Северный поток-2'

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что США не дадут России достроить газопровод "Северный поток-2".

"Есть еще надежда, что американская позиция также приведет к тому, что этот газопровод не будет достроен", – заявил Моравецки на конференции после саммита ЕС. Об этом сообщает "Польское агентство печати".

По его словам, обсуждение России и угроз, связанных с ее агрессивной политикой, будет продолжено на июньском заседании Совета Европы.

"Я особо подчеркиваю, насколько опасен этот инструмент в европейском масштабе, а также и в глобальном масштабе… Это важно, потому что газопровод может быть инструментом шантажа. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали, в частности, мы не хотим, чтобы у России был такой инструмент шантажа против Украины, Беларуси в будущем или против других стран", – резюмировал премьер-министр Польши.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются их модернизацией для достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы". Сразу несколько природоохранных организаций, среди которых Deutsche Umwelthilfe, пытаются обжаловать разрешение на завершение строительства.