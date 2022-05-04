Тепер про актуальне. На 70 день війни маємо повний дефіцит ГСМ в Україні. Чому це сталось?Тому що уряд і президент як і попередники - уявлення не мають про те, як формуються ціни при ринковій економіці. Вони як і попередники поняття не мають про те, що ціни на товари та послуги регулювати при ринковій економіці не можна. Але гаразд - вони, якщо почитати коментарі під постами про цю проблему, то з'ясовується, що наше суспільство не бажає жити за ринкової економіки.

На повідомлення про те, щоб стабілізувати ціни на пальне уряд відпускає ціни, вони пишуть, що тепер будуть спекуляції, тепер ділки нагріються, і мовляв вони навертають на ціни 300-500%.

Безглуздість наших громадян, які при цьому рвуться в ринковий Євросоюз-зашкалює. Вони в реалі ще в Совці, вони за утримання цін, вони ще не перебудувалися.

Ну по-перше спробуйте продати товар з націнкою в 500%.

По-друге, поняття - "спекуляція" при ринковій економіці не існує.

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По-третє - якщо почитати книгу - "Основи ринкової економіки" - то там написано, що ринкова економіка працює і при військових діях, так і при стихійних лихах і не скасовується у зв'язку з військовим становищем.

Тепер перейду до основ. Якщо всесвіт це керований хаос, то ринкова економіка це самоврядний хаос. Що це означає? Це означає що якщо газ коштує 1700 євро за тисячу кубів то не треба рятувати підприємства які використовували для виробництва свого товару газ, допомагати їм можна кредитами для переобладнання під інші енергоносії, але якщо підприємство не має запасу міцності, то банкрутство це нормальне явище для ринкової економіки - так вона працює, замість зниклого підприємства приходить інше, адаптоване до ситуації.

А на питання-чому ми досі не як Польща, хоча стартували одночасно-відповідь - ні не корупція нам заважала,а регулювання цін на все...Паруйте...