Полиция расследует халатность Рожковой в НБУ: она позволила по дешевке продать кредит "Укрзалізниці"

Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует халатность со стороны первого замглавы НБУ Екатерина Рожковой и других членов правления регулятора, которые в феврале 2019-го позволили по низкой цене продать кредит "Укразалізниці" иностранной компании.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. "Во время досудебного расследования установлено, что служебные лица НБУ совершили служебную халатность при согласовании составления договора от 22.02.2019 об отчуждении за 123 млн долларов в пользу компании-нерезидента VR Global Partners права требования с "Укрзалізниці"... При том, что задолженность составляла 178 млн долларов", – говорится в материалах дела.

Согласно ч.2 ст 367 ККУ (служебная халатнасть, которая привела к тяжелым последствиям), Рожковой может грозить до пяти лет лишения свободы. Отметим, "Укрзализниця" еще в 2011-м взяла кредит у "Проминвестбанка" на 161,2 млн долларов. Но из-за резкого скачка курса уже в 2016-м не смогла расплачиваться . Осталось вернуть 153,2 млн долларов. Банк просили отказаться от штрафных санкций и пени и сделать скидку с учетом, что никто не мог предусмотреть рост курса доллара за 9 лет с 8 до 28 грн/$.

"Проминвестбанк" (ПИБ) – "дочка" российского "Внешэкономбанка" – попал под украинские санкции. Тогда замглавы НБУ Екатерина Рожкова вместе с главой правления ПИБ Андрее Рожком провернула сделку передачи долга третей компании.

Как утверждают коллеги банкира, Рожок – гражданский супруг Рожковой. Если эта информация правдива, то госпожа Рожкова имела личную заинтересованность в том, чтобы поспособствовать указанной сделке.

Что произошло:

Рожкова написала письменное разрешение, которым позволила российскому ПИБ, несмотря на санкции, продать право требовать возвращение кредита у "Укрзализници";

кредит купили с огромной скидкой в 30% всего за 123,6 млн долларов; покупатель – офшорная компания VR Global Partners (Каймановы острова);

Указанная офшорка связана с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой , которая была начальницей Рожковой;

VR Global Partners через суд потребовала у государственной "Укрзализници" уже около 300 млн долларов (с учетом всех пеней, штрафов).

В результате офшорная компания, а вернее украинцы, которые за ней стоят, на ровном месте заработает 176,4 млн долларов (разница между тем, сколько требуют вернуть и тем, за какую сумму купили кредит). Государственное предприятие "Укрзализниця" вынуждена будет заплатить в два раза больше. чем брала (иски против них уже подали).

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