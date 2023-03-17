Полиция пришла с обысками к медицинским закупщикам: в чем дело

Нацполиция провела обыск на госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Причиной стала пролонгация МЗУ договоров на закупку специализированного санитарного транспорта в 2022 году. Которая, как уверяют в самой компании, позволила зафиксировать цену на него "и предотвратить значительное удорожание".

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Об этом сообщили в самих МЗУ. Там отметили: компания заключила 18 соглашений с ООО "Автоспецпром" на закупку 815 единиц специализированного санитарного транспорта. При этом, подчеркивается, выбрано его было "автоматически в системе Prozorro по принципу низкого ценового предложения и соответствия тендерного предложения требованиям к предмету закупки".

"Сторонами инициировано расторжение 7 договоров на закупку 343 единиц специализированного санитарного транспорта, по которым была произведена предоплата. Однако из-за ограничения обслуживания органами Казначейства, введенными [соответствующим] постановлением Кабинета Министров, поставщик не смог использовать авансовые средства небюджетный счет в Казначействе от МЗУ", – рассказали в компании.

Там подчеркнули: авансовые платежи за непоставленный товар по этим договорам были возвращены в бюджет. При чем, в полном объеме.

Вместо этого, отметили в МЗУ, стороны пролонгировали 7 соглашений на закупку специализированного санитарного транспорта. Сделано это было, утверждается, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1485.

"В течение срока действия этих договоров списание средств с внебюджетных счетов, открытых на имя поставщика в органах Государственной казначейской службы, осуществлялось с опозданием. И, в некоторых случаях, не в полном объеме", – отметили в МЗУ.

В то же время там подчеркнули: пролонгация соглашений позволила зафиксировать цену на закупку единиц специализированного санитарного транспорта на момент проведения закупки в 2021 году. А также "предотвратить их значительное удорожание".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине подорожали товары и услуги по здравоохранению. Так, по сравнению с февралем-2022, в феврале-2023 цены выросли на 20,2%.

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